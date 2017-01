Das Erste: ARD-Sondersendung "Gaucks Abschiedsrede"

am Mittwoch, 18. Januar 2017, 10:55 Uhr im Ersten

Moderation: Tina Hassel



Am Mittwoch hält der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck im

Schloss Bellevue seine Abschiedsrede. Gauck will die Frage

beantworten: "Wie soll es aussehen, unser Land?" Diese Frage hatte er

schon in seiner Antrittsrede am 23. März 2012 gestellt. Nach fünf

Jahren im Amt des Bundespräsidenten wird er in seiner letzten Rede

sein politisches Vermächtnis darstellen.



Das Erste wird die Rede aus dem Schloss Bellevue am Mittwoch, 18.

Januar 2017, ab 10:55 Uhr live übertragen. Moderiert wird das

Programm von Tina Hassel, Chefredakteurin im ARD-Hauptstadtstudio.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios.







