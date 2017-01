Vermögensverwaltung mit System

Heidelberger Vermögen setzt im Bereich Portfolio Management auf Software-Innovationsführer DSER

(firmenpresse) - Professionelles Portfoliomanagement ist die ideale Grundlage für den gelebten Dialog zwischen Vermögensinhaber und Vermögensverwalter. Nur logisch, dass bei der Heidelberger Vermögen das Thema kundenindividuelle Vermögensverwaltung groß geschrieben wird. Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Ausrichtung hat sich Heidelberger Vermögen mit dem innovativen Software-Anbieter DSER fachmännische Unterstützung ins Haus geholt. Ziel hierbei ist, die über viele Jahre gebildete Expertise und umfangreiche Marktkenntnis der Berater und Portfoliomanager der Heidelberger Vermögen mit der hochmodernen Technologie der DSER zum Nutzen der Kunden zusammenzuführen.



Die jüngste Börsenphase hat erneut verdeutlicht: Voraussetzung für ein effizientes Vermögenscontrolling sind objektive und aussagefähige Informationen, die innerhalb eines strukturierten Berichtswesens Kunden zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund plant Heidelberger Vermögen konsequent und zu jeder Zeit eine software-gestützte Überwachung der individuellen Anlage- und Risikorichtlinien ihrer Kunden. Diese ermöglicht, auf Veränderungen an den Märkten oder der Rahmenbedingungen rechtzeitig zu reagieren.



Gesucht: Innovator + Umsetzer = Lösungspartner DSER



Als Lösungspartner steht dem Vermögensverwalter aus Heidelberg hierbei das Softwarehaus DSER, seit 10 Jahren Marktführer im Bereich digitales Portfoliomanagement für Banken und Finanzdienstleister, zur Seite. "DSER beeindruckt durch ihr ausgewiesenes Branchen-Know-how- insbesondere was die täglichen Belange Vermögensverwaltern betrifft. Gerade heute braucht der Vermögensverwalter Dienstleister, die die Zukunftsthemen der Branche mit vorantreiben helfen", so Martin Klein, Geschäftsführer der Heidelberger Vermögen.



Auch Johann Horch, Gründer und CEO der DSER, verspricht sich viel von der Kooperation. "Die Partnerschaft mit der Heidelberger Vermögen eröffnet viele spannende Möglichkeiten für die fachliche Weiterentwicklung unserer Lösungen", erklärt Horch. Beide Parteien freuen sich auf die Zusammenarbeit und die Möglichkeit durch vereinte Stärke eine noch bessere Lösung im Bereich Portfoliomanagement und Performance Reporting für Kunden bieten zu können. "Gemeinsam versuchen wir dem Markt stets einen Schritt voraus zu sein", sagt Horch. "Wir wollen doch die Kunden von morgen erreichen."











Über DSER



Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Banking - darauf sind DSER und der Unternehmensverbund rund um die niiio finance group AG spezialisiert. Neben munio und dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede aus dem sächsischen Görlitz versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren.



Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit zehn Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits ca. 70 aktive Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots.



- Unternehmenswebsite DSER: www.dser.de

- Produktportal munio: www.munio.de

- Website der Unternehmensgruppe niiio finance group: www.niiio.finance

- Website des Tochterunternehmens niiio it-services: www.niiio.de





