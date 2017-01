Neue Yoga-Finca auf Mallorca

Wellness-Urlaub auf Mallorca mit www.fincas.de

(firmenpresse) - Mallorca/Hannover - Wellness- und Gesundheitsangebote im Urlaub boomen - auch auf Mallorca. Deshalb hat fincas.de, Deutschlands beliebteste Onlineplattform für Ferienfincas auf Mallorca und Menorca, auch zahlreiche Fincas mit speziellen Programmen für Körper, Geist und Seele im Portfolio. Ab März 2017 ist hier auch eine Yoga-Finca buchbar!



Die Yoga-Finca Son Mola Vell im Osten Mallorcas wird gerade umgebaut und öffnet ab März ihre Türen. Morgens und abends gibt es dort jeweils 1,5 stündige Yoga-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Yoga-Kurse finden im idyllisch gelegenen Garten oder am Pool des Hotels statt. Bei schlechtem Wetter steht eine eigens für die Yoga-Praktiken neu erbaute Halle zur Verfügung. Auch Meditation und Massagen werden angeboten. Entsprechend gesundheitsbewusst ist die Ernährung. Auf der Speisekarte stehen ausschließlich vegetarische Produkte: Morgens als Frühstücksbuffet, mittags Obst, abends gibt es ein mediterranes 3-Gang-Menü. Wasser und Tee sind kostenlos. Die ruhig gelegene Finca Son Mola Vell verfügt über 16 Zimmer und Suiten, hat einen großen Pool und Sonnenterrasse und ist nur acht Kilometer vom Strand entfernt.



Im Portfolio von fincas.de sind aber auch zahlreiche andere Ferienfincas mit speziellen Fitness- und Wellnessangeboten. Auf der Finca Son Sampoli (14 Apartments) im Süden Mallorcas kann man sich mit Yoga-Kursen, Ayurveda-Kuren oder Massagen verwöhnen lassen. Yoga und Massagen gibt es auch in der luxuriösen Hotelfinca Can Verdera (9 Doppelzimmer, 2 Suiten). Die elegante Finca Son Gener (10 Suiten) hat einen besonders schönen Spa-Bereich mit Hallenbad, Whirlpool, finnischer Sauna und Hamam. Ergänzend stehen Meditations- und Yogaräume sowie ein Massageraum zur Verfügung. Einen herrlichen Blick auf das Tramuntana Gebirge bietet die Hotelfinca Can Poma (8 Doppelzimmer). Dreimal die Woche werden Yoga-Stunden angeboten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Massagen im Garten sowie Schnorchelausflüge mit der Llaut, einem typisch mallorquinischen Fischerboot, vor Ort zu buchen.





Insgesamt sind im Portfolio von fincas.de rund 250 attraktive Fincas auf Mallorca und Menorca. "Mit ein paar wenigen Klicks kann der Kunde auswählen, was er sich wünscht und unsere Suchmaschine stellt sofort die entsprechenden Finca-Angebote zur Auswahl und Buchung vor", erklärt Claudia Kuhlmann, Geschäftsführerin der Finca Finder GmbH. fincas.de zählt zu den größten Spezial-Anbietern. Der Kunde muss nur die Reisezeit, die Zahl der Gäste, den Finca-Typ (Hotelfinca, Einzelfinca oder Apartmentfinca) und sein Urlaubsmotto wie Familienurlaub, Wandern oder Wellness anklicken und erhält sofort die entsprechenden, maßgeschneiderten Angebote. "Wir sind der einzige Anbieter mit einem so großen individualisierten Angebot. Als Spezialist für Mallorca bieten wir unseren Kunden selbstverständlich ausschließlich Fincas an, die wir selbst geprüft haben", so Claudia Kuhlmann.



Der Sitz der Finca Finder GmbH befindet sich in Hannover. Zudem betreibt das Unternehmen auf Mallorca ein eigenes Service-Büro mit deutschsprachigen Ansprechpartnern.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fincas.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Finca Finder GmbH mit Sitz in Hannover ist eine der größten Anbieter an Ferien-Fincas auf Mallorca und Menorca. Unter www.fincas.de können die Gäste zwischen 250 Ferienwohnungen und Finca-Hotels auswählen. Besonderheit ist die große Individualisierung. Der Kunde kann entsprechend seiner persönlichen Interessen ein maßgeschneidertes Feriendomizil auf www.fincas.de buchen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Finca Finder GmbH

Leseranfragen:

Alsterdorfer Straße 459, 22337 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.01.2017 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444752

Anzahl Zeichen: 3224

Kontakt-Informationen:

Firma: Finca Finder GmbH

Ansprechpartner: Irmgard Nille

Stadt: Hannover

Telefon: 040 46881030



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.