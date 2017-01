TextAnywhere stellt Update für TextSurvey vor

(firmenpresse) - München, 16. Januar 2017 - Das TextAnywhere-Entwicklerteam hat intensiv an den neuen Funktionen für das SMS-Umfrage-Tool TextSurvey gearbeitet. Nun ist es soweit: Umfragen können noch einfacher erstellt und detailliertes Kundenfeedback leichter gewonnen werden.

"Obwohl wir mit den anderen Versionen von TextSurvey zufrieden waren, hatten wir immer das Gefühl, das Tool könnte mehr bieten. Eine der größten Herausforderungen im Standard-Editor war es, komplexe Umfragen mit mehreren Verzweigungen zu schaffen. Daher beschlossen wir, den nächsten Schritt zu gehen und fügten eine voll funktionsfähige Drag-and-Drop-Schnittstelle ein. Diese Schnittstelle erleichtert es komplexe Umfragen zu erstellen und zu verwalten", erklärt einer der Entwickler die Motivation des TextAnywhere-Developer-Teams.

Die neuen Funktionen von TextSurvey, dem TextAnywhere-Tool für SMS-Umfragen, sollen es den Nutzern ermöglichen, ihre Umfragen intuitiver zu erstellen: Eine visuelle Oberfläche, der Design Mode, sorgt für bessere Übersichtlichkeit bei der Erstellung aussagekräftiger Umfragen. Durch die grafische Darstellung ist es leichter ersichtlich, welchen Verlauf die Beantwortung der einzelnen Fragen nimmt. Dies erleichtert die Prüfung, ob die Umfrage zielführend ausgerichtet und aufgesetzt ist. Zusätzlich enthält das Update eine Drag-and-Drop-Funktion, um die Verzweigungen und Knotenpunkte unkompliziert zu sortieren.

Eine weitere neue Funktion ist das so genannte "Auto Redraw", welches bei mehrfacher Eingabe von Fragen oder Kategorien doppelte Nennungen aussortiert. Dadurch werden inhaltliche Schleifen vermieden und das Sammeln zielgruppenrelevanter Daten einfacher. Simple Umfragen können nun genauso erstellt werden wie komplexere textbasierte Sprachdialogsysteme.

Weitere Unterstützung bietet die neue interaktive Hilfe: Ein Klick auf das entsprechende Menü öffnet eine Liste von Tutorials, von denen jedes die relevanten Bereiche des Bildschirms markiert, und erklärt, wie die verschiedene Aktionen auszuführen sind.

Nützliche Features runden das Update des SMS-Umfrage-Tools von TextAnywhere ab: Text Survey wird von einer gut dokumentierten Programmierschnittstelle für Entwickler unterstützt und über die eingehenden Antworten lassen sich umfangreiche Berichte erstellen.

SMS-Umfragen für Unternehmen sind eine gute Möglichkeit im B2B-Bereich, wertvolle Informationen über Interessenten und Kunden zu gewinnen. "Die private Nutzung der SMS mag zwar abnehmen, aber im Business-Bereich sind Textnachrichten weiterhin ein attraktives Instrument für Marketing-Kampagnen. Das Research-Unternehmen Ipsos MORI stellte bei einer Studie sogar fest, dass 95,3% der Befragten auf eine SMS-Umfrage reagieren würden [1].", so Manuela Barschdorf, Country Managerin bei TextAnywhere.

Unternehmensinformation:

Die Dienstleistungen von TextAnywhere eröffnen Selbstständigen, Mittelständlern und großen Unternehmen den Weg ins Mobile Marketing. Mit den webbasierten SMS-Diensten informieren Firmen ihre Kunden und Interessenten über das Medium, das den Konsumenten am nächsten ist - das Mobiltelefon oder Smartphone. Der Vorteil von SMS ist, dass dies der am tiefsten integrierte Standard im mobilen Telefonnetz ist. Dienstleister, gemeinnützige Organisationen und produzierende Unternehmen nutzen SMS, um direkt und mit hohem Nutzwert den Kontakt zu Kunden aufzubauen und zu halten. Im Customer Relationship Management (CRM) vertieft der Dienst die Kundenbindung durch zeitgemäße und effektive Kommunikation oder weist auf Zusatzleistungen hin. Die Lösungen von TextAnywhere sind schnell, sicher und einfach zu nutzen. Der SMS-Spezialist bietet vielfältige Dienste, vom Einzel- bis zum Massenversand und mit frei programmierbaren Schnittstellen zu E-Mail-Lösungen und dem Web. TextAnywhere agiert seit 2003 in Großbritannien und verfügt im britischen Markt über 12.000 Kunden, von großen Marken bis zu kleinen, mittelständischen Unternehmen. TextAnywhere ist verantwortungsvollem Handeln im SMS-Versand verpflichtet und führt das Unternehmen klimaneutral. Weitere Informationen über TextAnywhere finden Sie unter www.textanywhere.de.

