Rundum frisch und lebendig: neuer Internetauftritt der Mineralwassermarke alwa

(firmenpresse) - (NL/2239251241) Knapp zwei Jahre nach dem Markenrelaunch von alwa zeigt sich die Mineralwassermarke aus Sersheim mit einem neuen, benutzerfreundlichen Internetauftritt. Unter www.alwa-mineralwasser.de bieten eine produktbezogene Händlersuche, ausführliche Informationen rund um das Thema Mineralwasser sowie ein Bereich für die Gastronomie Komfort für die User.

Bunt und lebensfroh ist der neue Internetauftritt des baden-württembergischen Mineralbrunnens alwa. Die auffallende Farb- und Bildwelt spiegelt die Vielfalt und Lebendigkeit des Getränkesortiments wider und macht die Marke erlebbar. Verschiedene Navigationsmöglichkeiten zu den einzelnen Bereichen erlauben es nicht nur, die Inhalte auf unterschiedliche Weise zu entdecken, sondern erhöhen auch die Benutzerfreundlichkeit des neuen Markenauftritts. Dazu trägt auch das responsive Design bei.

Sehr komfortabel ist die neu hinzugekommene, umfangreiche Händlersuche. Hier können Verbraucher nach ausgewählten Produkten und deren Gebindearten suchen. Über die Angabe von Postleitzahl oder Ort werden alle Händler im angegebenen Suchradius angezeigt, welche die gewünschten Artikel in ihrem Sortiment führen. So kann gezielt ein passender Markt ausfindig gemacht werden. Durch die Einbindung der Google Maps API wird dem Kunden der Standort zudem bequem auf einer Karte angezeigt.

Neu sind auch ausführliche produktbegleitende Inhalte rund um das Thema Wasser, die weiterführende Informationen für die Zielgruppe bieten. So lernen Interessierte die unterschiedlichen Wasserarten kennen und können den Weg des alwa-Mineralwassers durch die verschiedenen Gesteinsschichten zurückverfolgen. Das Einmaleins der Mineralstoffe stellt die verschiedenen Mineralien und deren Funktionen vor und erlaubt dem Verbraucher, sich ausführlich über dieses Thema zu informieren. Die wichtigsten Fragen zu Mineralwasser im Allgemeinen und zu den alwa-Produkten im Besonderen werden in den erweiterten FAQs (Frequently Asked Questions) ausführlich beantwortet und bieten vor allem auch Diabetikern und Allergikern eine wichtige Orientierungshilfe.

Unter einem eigenen Menüpunkt für die Gastronomie wird nun auch die exklusive Gastro-Wasserlinie alwa live vorgestellt. Ergänzt wird dieser Bereich durch ein ausführliches Interview mit dem diplomierten Wassersommelier Martin Metzinger, der bereits seit mehreren Jahren für die Unternehmensgruppe Winkels tätig ist. Als Experte berät er Gastronomen und Getränkefachgroßhändler rund um das Thema Mineralwasser.

Markenprofil alwa

alwa ist eine regional geführte Marke der Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG in Sachsenheim und bietet ein breites Produktsortiment für jeden Geschmack. Der Name alwa entstand 1972 aus den zentral positionierten Buchstaben des Wortes Mineralwasser.

Die alwa Mineralbrunnen GmbH in Sersheim ist einer der größten Mineralbrunnen in Baden-Württemberg und der einzige mit eigener Kelterei. Dabei setzt alwa besonders auf Qualität und Regionalität. Aus den Quellen des Naturparks Stromberg-Heuchelberg (Kreis Ludwigsburg) wird das alwa Mineralwasser vor Ort direkt abgefüllt.

Die natürliche, ausgewogene Mineralisierung macht das alwa Mineralwasser zu einem der beliebtesten Baden-Württembergs: Es ist besonders reich an Calcium und Magnesium gleichzeitig ist es natriumarm. Wie auch eine Studie von Stiftung Warentest beweist: alwa medium gehört als besonders mineralstoffreiches und sensorisch gutes Wasser zu den besten Mineral¬wässern Deutschlands.

Das Sortiment der Marke alwa steht für Vielfalt. Es enthält neben den klassischen Wassersorten auch fruchtige Saftschorlen und Erfrischungsgetränke, basierend auf dem bewährten alwa Mineralwasser, sowie Limonaden, Light-Limonaden, Vitamingetränke und einen genussvollen Früchtetee.

alwa begleitet das Leben der Menschen nicht nur als Durstlöscher, sondern auch mit der alwa Stiftung, die Menschen und Institutionen in sportlichen, kulturellen und sozialen Bereichen engagiert unterstützt.



Unternehmensgruppe Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG:

Die Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG mit Sitz in Sachsenheim ist die Holdinggesellschaft der Unternehmensgruppe Winkels.

Das Familienunternehmen Winkels wurde 1930 zur Herstellung von alkoholfreien Getränken gegründet. Mit großem Erfolg agiert das Unternehmen heute in drei Geschäftsfeldern: Herstellung von Eigenmarken und Exklusivmarken für den Handel, Getränkelogistik sowie Belieferung von Gastronomieobjekten.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe Winkels 805 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 356,5 Millionen Euro pro Jahr (Geschäftsjahr 2015, ohne Beteiligungen).

Die Unternehmensgruppe Winkels gehört mit ihren vier Produktionsbetrieben zu den größten Mineralwasserherstellern in Deutschland. An diesen vier Produktionsstandorten werden mit insgesamt sieben Abfüllanlagen pro Jahr über 394 Millionen Flaschenfüllungen erreicht. Die zwölf Eigenmarken alwa, Aqua Vitale, Griesbacher, Bella FONTANIS, Vitale FONTANIS, FONTANIS, Rietenauer, Aspacher Kloster Quelle, Markgrafen, Frische Brise, Prinzenperle und Lucull werden je nach Produkt in Glas-Mehrweg-, PET-Mehrweg- oder PET-Einweg-Flaschen abgefüllt. Als einer der größten Mineralbrunnen in Baden-Württemberg präsentiert sich die alwa Mineralbrunnen GmbH, die mit drei Abfüllanlagen über 100 Produkte herstellt.

Mit insgesamt drei Logistikzentren und einem Fuhrpark von 176 Lkw ist die Winkels-Gruppe das führende Getränkelogistik-Unternehmen Südwestdeutschlands. Winkels stellt mit der Logistik den Transport zwischen Industrie und Handel von jährlich über 70 Millionen Mehrweg-Vollgut-Kisten und Einwegprodukten sowie die Rückführung des Leergutes sicher.

Aus einem Gesamtsortiment von ca. 4.000 Produkten von Brauereien, Mineralbrunnen, der Fruchtsaftindustrie und Eigenmarken werden die Kunden beliefert. Zu den Kunden zählen große Handelsketten, Tankstellen, Getränkefachgroßhändler, Getränkehändler und Gastronomieobjekte.

