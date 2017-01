Kapazitive Touch-Sensor-Technologie von SCHURTER

(PresseBox) - SCHURTER bringt eine neue Serie von Tastern und Schaltern mit kapazitiver Sensor-Technologie auf den Markt. Mit dieser neuen Produktfamilie verfolgt SCHURTER den neuesten Technologietrend für Taster und führt neue innovative Funktionen ein. Mit dem eleganten und modernen Aussehen sind diese neuen Produkte die perfekte Wahl, wenn es um ein hochwertiges und ästhetisches Erscheinungsbild geht. Neben vorkonfigurierten Standardvarianten gibt es eine breite Auswahl an Gehäuse- und Funktionsoptionen zur Auswahl, mit denen der Taster oder Schalter an die individuellen Anforderungen und Wünsche der Kunden angepasst werden kann.

Die Produkte der neuen CPS Familie von SCHURTER sind in den Durchmessern 16 mm, 19 mm und 22 mm erhältlich. Das Gehäuse dieser neuen Serie ist aus hochwertigem Edelstahl. Bei den CPS Produkten kommt die kapazitive Sensor-Technologie zum Einsatz. Hierbei bewirkt schon die drucklose Berührung der Betätigerfläche des Schalters mit dem Finger eine Änderung des elektrischen Feldes, welche in der Folge einen Schaltvorgang auslöst. Dabei kommt die kapazitive Touch-Sensor-Technologie ohne bewegliche Teile aus. Dies macht den CPS zu einem langlebigen Produkt mit einer unbegrenzten Anzahl von Betätigungen. Wie man es von SCHURTER Produkten gewohnt ist, kommt die neue CPS Serie in einem hochwertigen und eleganten Erscheinungsbild daher. Darüber hinaus ist der CPS mit einer sogenannten Fingerführung erhältlich, die dem Anwender ein ausgesprochen angenehmes Gefühl bei der Betätigung dieses Schalters gibt.

Bei den Beleuchtungsoptionen kann der Kunde zwischen zwei Ausführungen wählen, der Ring- und der Flächenbeleuchtung. Für jede dieser beiden Beleuchtungsoptionen kann der Kunde aus einer Vielzahl weiterer Beleuchtungsvarianten wählen. Die Beleuchtung des CPS kann einfarbig, zweifarbig oder mehrfarbig gewählt werden. Neben den Grundfarben Rot, Grün und Blau sind auch additive Farben wie Cyan, Magenta, Gelb und Weiss möglich. Ein weiteres Plus ist bei der flächenbeleuchteten Variante die kratzfeste und biokompatible Keramikoberfläche des Betätigers.



Neben einer Reihe von vordefinierten Standardvarianten kann der CPS durch die Auswahl diverser Optionen mittels des im Datenblatt beschriebenen Konfigurationscodes einfach an die vielfältigsten Kundenanforderungen angepasst werden. Auch kundenspezifische Anpassungen, die im Datenblatt nicht aufgeführt sind, können ebenfalls angefragt werden. Mit dieser Möglichkeit ist der CPS für die unterschiedlichsten Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet. Mögliche Einsatzbereiche sind in der Industrieautomation, der Lebensmittelverarbeitung, der Labortechnik, in Tür- und Zutrittskontrollsteuerungen, für Weisswaren oder elektronische Geräte.

Technische Daten:

- Schaltfunktion: Taster oder Schalter

- Versorgungsspannung: 5 ? 28 VDC (variable Eingangsspannung)

- Schaltspannung: max. 42 / 60 VAC / VDC

- Schaltstrom: max. 100 mA

- Schaltleistung: 1 W

- Widerstand (offen): > 10 M?

- Widerstand (geschlossen): < 20 ?

- Betätigungskraft: keine

- IK Schutzklasse: IK09

- IP Schutz: IP67

- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Applications:

- Für Innenanwendungen

- Industrieanwendungen

- Weisswaren

- Küchengeräte

- Lebensmittelindustrie

- Laborausrüstung

- Verkaufs- oder Fahrkartenautomaten

- Fahrstuhlsteuerungen

- Medizinische Ausrüstungen

Internet:

Datenblatt CPS [1]

Microsite CPS [2]

[1]: http://www.schurter.com/de/datenblatt/CPS

[2]: http://cps.schurter.ch



SCHURTER ist ein weltweit führender Innovator und Produzent von Elektro- und Elektronikkomponenten. Im Zentrum stehen die sichere Stromzuführung und die einfache Bedienung von Geräten. Die grosse Produktpalette umfasst Standardlösungen in den Bereichen Geräteschutz, Gerätestecker und -verbindungen, EMV-Produkte, Schalter, Eingabesysteme, Elektronikdienstleistungen und Systemlösungen. Das weltweite Netz der Vertretungen garantiert zuverlässige Lieferungen und einen professionellen Service. Wo Standardprodukte nicht genügen, erarbeitet SCHURTER kundenspezifische Lösungen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

