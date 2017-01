Carsten Burgmann ergänzt Führungsteam von Anex Tour

(firmenpresse) - Düsseldorf, 13. Januar 2017. Der neue Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour erweitert sein Führungsteam und holt sich ein weiteres bekanntes Gesicht ins Haus: Zum 16. Januar wird Carsten Burgmann als Vertriebsdirektor den gesamten Verkauf der Produkte verantworten und in dieser Funktion unter anderem das Key Account Management und auch die drei Regionalverkaufsleiter Alexander Schulten, Till Adler und Simone Roeffen führen.

Der 50-jährige war zuletzt als Director Sales and Marketing für die V.Ö.T. Travel GmbH tätig, wo er als Teil des Führungsteams unter anderem für die Vertriebsstruktur des Veranstalters verantwortlich zeichnete. Burgmann ist seit über 25 Jahren in der Tourismusbranche aktiv und kann auf eine langjährige Erfahrung im Vertrieb zurückgreifen – nicht zuletzt durch seine Positionen als Direktor Marketing und Vertrieb beim Ägyptenspezialisten ETI Express Travel International sowie als Vertriebsvorstand bei L´TUR.

„Mit Carsten Burgmann holen wir uns einen erfahrenen Vertriebsexperten gerade im stationären Verkauf an Bord. Aufgrund seiner langen Erfahrung und sehr guten Branchenkenntnis wird er die weitere Unternehmensentwicklung von Anex Tour deutlich voran bringen“, sagen Hakan Bakar und Dirk Burneleit in der Geschäftsführung der Anex Tour GmbH unisono.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Anex Tour:

Der neugegründete deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. In den ersten vier Katalogen für den Sommer 2017 stellt Anex Tour Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik vor. Zusammen mit der unternehmenseigenen Fluggesellschaft Azur Air GmbH bietet der Veranstalter die gesamte Leistungskette aus einer Hand – beginnend bei den Flügen über Transfers und Hotels bis hin zur Reiseleitung vor Ort. Das Düsseldorfer Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Global Communication Experts GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Anex Tour

i.A. Dorothea Hohn / Stefanie Mehlhorn / Yasmin Lange

Hanauer Landstr. 184

60314 Frankfurt

p: +49 69 17 53 71-020/-026/-038

f: +49 69 17 53 71-011

m: presse.anextour(at)gce-agency.com

w: www.gce-agency.com



Datum: 16.01.2017 - 14:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1444791

Anzahl Zeichen: 1322

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Yasmin Lange

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung