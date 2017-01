Schutzhülle für Ihr iPhone - Warum es eben doch auf die Qualität ankommt

Wer billig kauft, kauft zweimal - Das gilt auch für Handyhüllen. Warum es sich besonders lohnt, in Qualität zu investieren und wie Sie hochwertige iPhone Hüllen erkennen, möchten wir gern erläutern.

(firmenpresse) - Lange Zeit herrschte unter Konsumenten die Meinung, dass es beim Case für das iPhone eben doch hauptsächlich auf die Optik ankäme und die Qualität selbst kaum Auswirkungen auf die Schutzfunktion hätte. Viele sparten sich daher lieber ein Paar Euro, in dem Sie anstelle die gut verarbeitete Handyhülle für iPhone 6 und Co. zu kaufen, eben doch lieber die Billigvariante bevorzugten. Leider hatte das schlechte Auswirkungen. Nicht nur die Haltbarkeit von solch günstig erworbenen Hüllen ist sehr kurz, Sie verkürzen auch maßgeblich die Lebensdauer des iPhones selbst. Worauf es daher besonders zu achten gilt, wenn Sie die passende Hülle für Ihr Smartphone auswählen, erfahren Sie im Folgenden.

Warum es gefährlich sein kann, an falscher Stelle zu sparen

Kaum jemand will, wenn es die eigene Handyhülle betrifft, an der Optik sparen. Immerhin handelt es sich dabei um einen Gebrauchsgegenstand, der unseren Alltag maßgeblich prägt und den wir täglich für einen langen Zeitraum in Benutzung haben. Wenn es also darum geht, trotzdem den einen oder anderen Euro zu sparen, entscheiden sich viele eben für das objektiv schlechter verarbeitete Produkt: Das iPhone Case mit der schlechteren Verarbeitung mit den günstigeren Materialien, welches zumindest optisch den Ansprüchen genügt, aber nur schwerlich den ersten Sturz aushält. Spätestens wenn das neue iPhone den ersten Kratzer oder Bruch im Bildschirm zu verzeichnen hat, wird einem auf schmerzliche Weise klar, dass hier vielleicht an falscher Stelle gespart würde. Selbst die beste Handyhülle ist immer noch bei Weitem günstiger, als die neuerliche Anschaffung eines Smartphones. Überlegen Sie daher vorher, ob sich die Billig-Hülle wirklich lohnt, oder ob Sie nicht doch auf Qualität setzen möchten.

Qualität, die sich lohnt

Wenn man sich darüber klar werden will, warum die Qualität einer iPhone Hülle so wichtig ist, sollte man sich zuvor Gedanken über ihre eigentliche Funktion machen. Auch wenn Sie heute oftmals aus repräsentativen und ästhetischen Gründen getragen wird, beinahe wie ein Fashion Accessoire, steht eigentlich doch die Schutzwirkung an erster Stelle. Das empfindliche Telefon soll vor Kratzern bewahrt werden, Stürze sollen abgefedert werden und dadurch soll sich zu guter Letzt auch die Lebensdauer des Telefons erhöhen. Dafür ist es wichtig, dass die Materialien grundsätzlich robust, polsternd und gut verarbeitet sind. Sie müssen einen Sturz aushalten und dürfen nicht bei der ersten Strapaze versagen. Außerdem müssen Nähte und Klebekanten gut gearbeitet sein und die Handyhülle für das iPhone darf keine schnellen Abnutzungserscheinungen zeigen. Der für einen Gebrauchsgegenstand wahrscheinlich wichtigste Punkt ist allerdings die Handlichkeit. Das iPhone samt Case sollte gut in der Hand liegen und auch nicht rutschig sein. Hier ist weder eine klobige Gestaltung, noch eine zu extravagante gewünscht. Stattdessen sollte das richtige Maß zwischen Optik und Funktionalität gewählt werden.



Die Materialien

Wir gehen bei der Auswahl der von uns verarbeiteten Materialien mit größter Sorgfalt vor und stimmen diese jeweils auf die Gegebenheiten des Smartphones ab. Eine Handyhülle für iPhone 6s muss ganz anders entworfen werden als die Hülle für iPhone 7. Trotzdem müssen die Materialien in jeder dieser Formen eine gute Figur machen, perfekt zusammenspielen und das Smartphone optisch aufwerten. Für eine unserer beliebtesten Hüllen, die Binli Lederschutzhülle in Rosé Gold, haben wir uns für das Zusammenspiel von Echtleder und Aluminium entschieden, unterstützt von hochwertigem TPU als Innenverkleidung, um bestmöglichen Schutz zu garantieren. Die Auswahl für die Produkte erfolgt jeweils nach strengen Richtlinien. Wir achten auf das Gewicht einer Hülle, die Haptik, die Schutzfunktion und natürlich auch die Optik In unserer Binli Lederschutzhülle spielen all diese Aspekte zusammen und Sie erhalten eine hochfunktionale Hülle bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht. Das Leder pflegt das Display und schützt nicht nur vor Staub und Kratzern sondern auch vor lästigen Fingerabdrücken. Allgemein lässt die Kombination aus Lederabdeckung sowie Aluminiumrückseite, farblich optimal auf das iPhone abgestimmt, ein hochwertiges und luxuriöses Bild entstehen.

Unser Qualitätsanspruch

Unsere Handyhüllen entstehen nicht einfach in liebloser Massenanfertigung, bei der sich Herstellungsfehler oft ebenso häufen, wie fehlerhafte Verarbeitung. Stattdessen entstehen all unsere Artikel in aufwendiger Handarbeit durch geschultes und erfahrenes Personal. All unsere Mitarbeiter haben viel Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichen Materialien, was besonders bei so individuellen Naturmaterialien wie Echtleder, von großer Wichtigkeit ist. Im Anschluss an den Herstellungsprozess, unterziehen wir jedes einzelne Produkt einer ausgiebigen Qualitätskontrolle. Nur nach bestehen, geben wir die jeweilige Hülle frei. So garantieren wir Ihnen bei jedem unserer Produkte die bestmögliche Qualität.

Höchster Anspruch, auch beim Design

Die Qualität unserer iPhone Handyhüllen kommt auch beim Design zum Ausdruck.

Wir lieben die klaren Formen und die anspruchsvolle Gestaltung von Apple iPhones. Daher ist die Komposition unserer Handyhüllen stets optimal auf die Besonderheiten einer jeden iPhone Generation abgestimmt. So kommen auch Puristen, die das Design des iPhones selbst schätzen und viel Wert auf schlichte Eleganz legen, ganz auf ihre Kosten. Unsere Hüllen lenken nicht von Ihrem Smartphone ab, sondern betonen stattdessen all die Vorzüge. Aus diesem Grund kommt beispielsweise unsere Binli Lederschutzhülle in Roségold nicht nur exakt passenden Aussparungen für Kamera und Co. daher, sondern verfügt darüber hinaus über ein Sichtfenster auf der Aluminiumrückseite für das Apple Symbol.

Wählen Sie jetzt die passende Binli Lederschutzhülle für Ihr iPhone und überzeugen Sie sich von Funktionalität, Verarbeitung und Design. Mit einer iPhone Schutzhülle von Vapiao schützen Sie Ihr Smartphone zuverlässig vor Stürzen, Stößen und Schmutz und haben so länger Freude an dem Gerät. Die Hülle in Rosé Gold finden Sie hier.



