econ solutions baut Vertrieb in der Schweiz aus: Kooperation mit Xamax

(firmenpresse) - Die econ solutions GmbH verstärkt ihre Vertriebsaktivitäten in der Schweiz und hat hierzu eine Kooperation mit der Xamax AG geschlossen. Der Schweizer Experte für Energiemanagement übernimmt ab sofort den exklusiven Vertrieb der econ Produkte in der Schweiz.

"Die Produkte von econ solutions runden unser Portfolio optimal ab, denn sie sind ein wichtiger Baustein um die Energieeffizienz in Firmen zu steigern", erklärt Thomas Stadler, Geschäftsführer Xamax. "Vor allem die Herstellerunabhängigkeit und die Schnelligkeit sowohl in der Installation als auch in der Nutzung, zeichnen die econ Lösungen aus."

Die Software für Energiedatenerfassung econ3 liefert zeitnahe, detaillierte und intuitiv verständliche Analysen aller Messwerte wie Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme sowie Stückzahlen, Temperatur, Druck und/oder Feuchte. Mit maximal drei Klicks erhalten Nutzer vielfältige und flexibel konfigurierbare Auswertungen für verschiedenste Organisations-, Gebäude- oder Produktionsstrukturen. Dies bildet die Basis für die optimale Integration des Energiemanagements in die Unternehmensprozesse. Die Software unterstützt ein betriebliches Energiemanagement mit Berichten und Auswertungen nach EN 50001.

Das Strom- und Leistungsmessgerät econ sens3 misst detailliert diverse Parameter der elektrischen Leistung wie auch der Netzqualität und dient auch als Datenlogger und Zwischenspeicher für unterschiedliche Messdaten von weiteren Energiemessgeräten, Zählern, Fühlern und Sensoren. Vielfältige Schnittstellen erlauben die Integration weiterer Datenquellen wie Prozess-/Gebäudeleitsysteme, ERP-Systeme sowie Systeme der Maschinen- und Betriebsdatenerfassung.

Die econ Produktpalette stellt damit ein integriertes und umfassendes Energiemanagement von der Datenerfassung über die Datenhaltung bis hin zur Datenvisualisierung sicher. Die Plug & Play Lösungen sind dank modularem Aufbau beliebig skalierbar und erweiterungsfähig.

Energiemanagement mit econ zeichnet sich durch intuitive Bedienbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und leicht verständliche Darstellungen aus.

Energieintensive Firmen aus sämtlichen Branchen - von der Lebensmittelindustrie, über Banken, Versicherungen sowie die verarbeitende Industrie - können dank der econ Lösung ihre Kosten und ihren Verbrauch um bis zu 20% senken und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die Lösung ist auch als White Label Produkt für Energieversorger verfügbar. "In Deutschland setzen bereits über 400 Industrie- und Gewerbeunternehmen, Energieversorger und Stadtwerke sowie Maschinen- und Anlagenbauer auf unsere Lösungen, darunter sind namhafte Unternehmen wie ebm-papst, TRUMPF Werkzeugmaschinen oder Unilever ebenso wie mittelständische Firmen aus verschiedenen Branchen. Jetzt wollen wir unsere Präsenz auch in der Schweiz deutlich ausbauen. Hierfür ist Xamax als Energiespezialist genau der richtige Partner", erklärt Rolf Wagner, Leiter Projekt- und Partnervertrieb bei econ solutions.





Über econ solutions (www.econ-solutions.de)

econ solutions plant und liefert schlüsselfertige Systeme für effektives betriebliches Energiemanagement. Nach der Analyse der Infrastruktur, der Definition von Messpunkten und der Systemdimensionierung stellt econ solutions das Energiedatenerfassungssystem "econ" individuell zusammen. Die Inbetriebnahme, Schulung und bedarfsbezogene Beratung runden das Leistungsspektrum ab.

econ schafft Transparenz über alle Verbrauchsarten hinweg und liefert alle unternehmensrelevanten Kennzahlen für die Steigerung der Energieeffizienz und Prozessoptimierungen. Das System hat sich als einfach nutzbares und wirkungsvolles Instrument im Markt etabliert, Unternehmen wie ebm-papst, TRUMPF Werkzeugmaschinen, Unilever oder die aniMedica Group setzen econ bereits erfolgreich ein. econ solutions mit Sitz in Straubenhardt wurde 2010 als Tochter der international tätigen POLYRACK TECH-GROUP (www.polyrack.com) gegründet.

