Ophir Spiricon BeamWatch für kleine Fokusdurchmesser

Berührungslose Strahlprofil-Messung von Laserstrahlen ab 55 Mikrometer Fokusdurchmesser

Der Laserstrahl wird bei der Messung des Strahlprofils mit BeamWatch nicht unterbrochen. (Bildquelle

(firmenpresse) - Fokussierte Laserstrahlen ohne Leistungsbegrenzung berührungslos und nahezu in Echtzeit zu messen - diese Funktionalität bietet nur das Strahlprofil-Messgerät BeamWatch von Ophir Spiricon. Jetzt stellt das Unternehmen eine eigene Version des Strahlprofil-Messgeräts zur Messung von Laserstrahlen mit kleinem Fokusdurchmesser vor: BeamWatch BW-NIR-1-55 arbeitet mit einer sehr hohen Auflösung, so dass selbst fokussierte Laserstrahlen ab einem Durchmesser von 55 Mikrometer detailliert analysiert werden können. BeamWatch erkennt selbst kleinste Verschiebungen oder Veränderungen der Strahltaille des Laserstrahls und stellt diese über die Zeit grafisch dar.

Konventionelle Messmethoden basieren darauf, dass der Laserstrahl auf eine Sensorfläche trifft und mehrere Minuten vermessen wird. Im Gegensatz dazu liefert BeamWatch in weniger als einer Sekunde vielfältige Messgrößen eines Laserstrahls darunter den Strahldurchmesser, die Fokuslage und das M2. Völlig berührungslos erfasst das System alle 60 Millisekunden die Rayleigh-Streuung des fokussierten Strahls und eignet sich damit für Laser mit beliebig hohen Leistungen. Schon jetzt wurde es erfolgreich zur Prüfung von 100 kW-Lasern eingesetzt.

Anschaulich zeigt die Software des Strahlprofil-Messgeräts alle Messgrößen in Abhängigkeit von Zeit und Leistung, so dass der Anwender beispielsweise eine Verschiebung der Fokuslage des Laserstrahls auf einen Blick erkennt. Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht von BeamWatch eignet sich das Strahlprofil-Messgerät sowohl für mobile Messungen als auch zum festen Einbau in automatisierte Prozesse mit Lasern einer Wellenlänge von 980 bis 1.080 nm. Wie BeamWatch arbeitet und welche Version für Ihre Anwendungen geeignet ist, demonstrieren die Experten von Ophir Spiricon im Rahmen einer kostenlosen Beratung beim Kunden vor Ort.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ophiropt.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Ophir Spiricon Europe GmbH:

Ophir Spiricon Europe GmbH ging aus der 2004 gegründeten Spiricon GmbH hervor und bündelt erstmals den europaweiten Vertrieb von Strahldiagnosesystemen der Marken Photon, Spiricon und Ophir. Das Unternehmen gehört zur MKS Instruments, Inc. und bietet eine breite Palette an Messtechnik zur Qualitätssicherung bei Lasern, darunter Leistungsmessgeräte von pW bis 120 kW sowie Energiemesser von pJ bis 1 kJ, Strahlprofil-Messgeräte und goniometrische Radiometer. Ophir Spiricon zeichnet sich durch seine serviceorientierte Beratung aus: Erfahrene Vertriebsingenieure ermitteln die Anforderungen an die Messgeräte auf Wunsch bei den Kunden vor Ort und führen individuelle Produktdemonstrationen durch.

Das Unternehmen hält weltweit zahlreiche Patente, darunter auch für BeamWatch, das erste berührungslose Strahlprofil-Messsystem. Neben dem europäischen Zentrallager verfügt das Ophir Spiricon Europe am Standort Darmstadt über ein umfangreich ausgestattetes Kalibrierlabor sowie ein modernes Reparaturcenter. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Rubrik Lasermessgeräte unter http://www.ophiropt.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ophir Spiricon Europe GmbH

PresseKontakt / Agentur:

claro! PR+Text

Dagmar Ecker

Allmannspforte 5

68649 Gross-Rohrheim

de(at)claro-pr.de

+49 6245 906792

www.claro-pr.de



Datum: 16.01.2017 - 15:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1444809

Anzahl Zeichen: 1988

Kontakt-Informationen:

Firma: Ophir Spiricon Europe GmbH

Ansprechpartner: Christian Dini

Stadt: Darmstadt

Telefon: +49 6151 708 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung