Hike, Bike und „Südtirol Balance“: In Algund geht was weiter

Mountainbiken (c) Helmut Rier

(firmenpresse) - Biken und Wandern sind im sonnigen, mediterranen Klima des Gartendorfs Algund bei Meran von Anfang März bis Ende Oktober möglich. Täglich geführte Bike- und Wandertouren und das Programm „Südtirol Balance“ motivieren zu gesunder Bewegung in freier Natur.



Das Gartendorf Algund bei Meran vereint die Vorzüge des ländlichen mit dem städtischen Leben, kennt pulsierende Lebensfreude und stillen Naturgenuss. Und es verblüfft mit einer unglaublichen landschaftlichen Vielfalt, die vom Meraner Becken mit seinen mediterranen Gartenlandschaften über Weinhänge und Obsthaine bis zu den eisgepanzerten Bergriesen Ortler sowie Texelgruppe am Horizont reicht. Der Naturpark Texelgruppe ist Südtirols größter Naturpark und ein Schutzgebiet mit einer außerordentlichen Vielfalt an Klimazonen, Fauna und Flora. Auf rund 1.400 Metern verläuft hier der Meraner Höhenweg, einer der schönsten hochalpinen Panoramawege Europas. Zu den Attraktionen zählen der 97 Meter tiefe Partschinser Wasserfall und die zehn Spronser Seen, welche auf rund 2.500 Meter Höhe die größte hochalpine Seenplatte bilden. Auch im Tal gibt es lohnende Wandertouren, beispielsweise entlang des Algunder Waalweges, der sich zwischen 300 und 500 Höhenmetern über sechs Kilometer durch die Weingärten schlängelt.



Wandern und Biken zwischen 300 und 3.000 Metern



Zertifizierte Wanderführer organisieren täglich Wanderungen zwischen 300 und 3.000 Höhenmetern rings um Algund. Ein Tipp sind die geführten Alm- und Hüttenwanderungen jeden Mittwoch auf welchen die Wanderführer Monika und Georg zu atemberaubenden Aus- und Einblicken, duftenden Alm- und Blumenwiesen, Waldwegen und rauschenden Wildbächen führen. Sich gesund wandern ist das Ziel bei den Algunder Kräuter- und Kraftplatz-Wanderungen im Rahmen von „Südtirol Balance“ (22.04.–03.06.17). Wer Südtirols faszinierende Welt von Fels und Eis mit einem Profi aufspüren möchte, schließt sich den Algunder Wandertagen mit Extrembergsteiger Hans Kammerlander an (18.07.17, 08.08.17, 29.08.17). Christoph Freis MTB-Schule sattelt den ganzen Sommer über zu Rad-Touren für Familien, Genussbiker, trainierte Biker oder E-Biker auf. Räder können in seinem Shop mit Reparaturservice ausgeliehen und gewartet werden und es gibt regelmäßig Fahrtechniktrainings. Wadenbeißer entscheiden sich für eine Sellaronda Freeflow Tour oder die Early Vogel Tour. Wer die Tal-Radwege bevorzugt, kann sich westwärts auf der der Via Claudia Augusta und dem Vinschger Radweg bis an den Reschensee „durchtreten“ – oder ostwärts den Etschtal Radweg bis in die Landeshauptstadt Bozen im Osten einschlagen.





http://www.algund.info



mk Salzburg

Tourismusverein Algund

Hans-Gamper-Platz 3

I-39022 Algund bei Meran (BZ)

Tel.: +39 0473 448600

Fax: +39 0473 448917

E-Mail: info(at)algund.com

www.algund.info



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Firma: mk Salzburg



