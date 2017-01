Parkett Schleifen in Bielefeld - Parkett OWL

Bielefeld ist der junge, kreative Mittelpunkt der Region Ostwestfalen-Lippe. Die dynamische Universitätsstadt ist gleichsam Heimat anspruchsvoller Modelabels wie auch Standort etablierter Lebensmittelunternehmen. Parkett OWL bietet den ansässigen Firmen und den vielfältigen Menschen dahinter Service von höchster Qualität. Die Renovierung, Restauration oder Aufarbeitung von Parkett- und Dielenböden durch Parkett Schleifen Bielefeld schafft anregende, strapazierfähige Umgebungen für Kreative und Firmen und Wohlfühlorte für jedermann.

(firmenpresse) - Parkett OWL ist, dank über 200.000 m2 geschliffener Böden und 20 Jahren Erfahrung, Parkett Schleifspezialist der Region. Festpreise, gestaffelte Rabatte, Zufriedenheitsgarantie und 5 Jahre Gewährleistung setzten dabei die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Und die soll nicht alleine vom hochwertigen Endprodukt abhängen. Parkettrenovierung Bielefeld legt Wert auf eine fachlich gute Beratung mit transparenter Preiskommunikation, die Verwendung von hochwertigen Lacken und vor allem auf pünktliche, freundliche Mitarbeiter. Vom Kinderzimmer bis zum Flughafen – Parkett Schleifen Bielefeld bietet für alle Ansprüche die passenden Lösungen und ein top Preis-Leistungs-Verhältnis. In den Genuss eines Rabattes kommen dabei neben Kunden, die mehr als 70 m2 Fußböden professionell bearbeiten lassen, auch alle, die eine ausreichende Anzahlung leisten.



Parkett OWL bietet vier verschiedene Pakete zum Schleifen und Ölen von Parkett-, Holz- und Dielenböden an. Die Komfort Versiegelung ab 26,99 €/m2 ist dabei die ideale Wahl für Fußböden in 1-2 Personenhaushalten und wird empfohlen für den Einsatz in Mietobjekten. Sie bietet eine gute Abrieb- Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit und trägt das EU Ecolabel. Die First Class Versiegelung ab 28,99 €/m2 ist vor allem für Familienhaushalte mit Kindern und Haustieren geeignet, da sie besonderen Schutz vor Verschmutzungen, Kratzern und Absatzspuren bietet. Sie kann auch in mittelstark frequentierten öffentlichen Räumen wie Bürogebäuden eingesetzt werden. Für Flughäfen, Hotels und Einkaufszentren bietet Parkett Schleifen Bielefeld die Premium Versiegelung ab 32,99 €/m2 an. Diese hat eine außergewöhnlich hohe Abrieb- und Verschleißbeständigkeit und ist rutschhemmend. Damit ist sie auch in privaten Haushalten die ideale Wahl für Treppen. Wer hingegen statt auf Strapazierfähigkeit vor allem Wert auf eine authentische Optik seines natürlichen Fußbodens legt, dem empfiehlt die Parkettrenovierung Bielefeld die First Class Oil Imprägnierung ab 27,99 €/m2. Sie ist besonders geeignet für Wohnräume, da sie geruchsarmen, lang anhaltenden Bodenschutz liefert, der zusätzlich gut für das Raumklima ist.





Sämtliche Arbeiten werden bei Parkett OWL mit Hilfe neuester Technologien verrichtet. Schleifmaschinen mit geringer Staubentwicklung und ökologische Öle und Lacke, frei von gesundheitsschädlichen Stoffen, sind Garanten für eine hohe Qualität der geleisteten Arbeit. Zur Zufriedenheit des Kunden legt man zusätzlich besonderes Augenmerk auf die vier Servicesäulen Pünktlichkeit, Organisation, Sorgfalt und Sauberkeit. Auch über den abgeschlossenen Auftrag hinaus hat man immer ein offenes Ohr für den Kunden. Diese umfassende Achtsamkeit ist das Versprechen des Parkett- und Dielenspezialisten in Bielefeld.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://schleifen.parkett-owl.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DER SCHLEIF-EXPERTE VON KLEINEN RÄUMEN BIS ÜBER 4.000 M² OBJEKTEN IN OWL.



Ob Fertigparkett, Hochkantlamellenparkett/Industrieparkett, Holzplaster, Mosaikparkett (Würfelmuster, Parallelverband, englischer Verband, Fischgrätoptik, Flechtmuster), Stabparkett (unregelmäßiger Verband, englischer Verband, Fischgrät), Massivdielen, Tafelparkett oder Treppenstufen schleifen.



Alles kein Problem für uns, mit unserem Wissen und unserer 20jährigen Schleif-Erfahrung (über 200.000 m²) erledigen wir jeden Auftrag professional und zur vollsten Kundenzufriedenheit und dass zu einem Spitzenpreis.



Da wir von der Qualität unserer Arbeit überzeugt sind, gewähren wir bis zu 5 Jahre Garantie. Damit gestatten wir mehr als der Gesetzgeber verlangt. Dieser fordert lediglich eine Garantieleistung von 2 Jahren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Parkett OWL - Schleifen & Verlegen

Datum: 16.01.2017 - 15:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1444831

Anzahl Zeichen: 3329

Kontakt-Informationen:

Firma: Parkett OWL - Schleifen & Verlegen

Ansprechpartner: Herr Sidelnikow

Stadt: Bad Salzuflen

Telefon: +4952229379004



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung