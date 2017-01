5. Kongress für Arzneimittelinformation am 3. und 4. Februar 2017 in Köln / Der Apotheker als Wissensmanager - Mehr Sicherheit für Arzt und Patient

(ots) - Beiträge aus BMG und IQTIG sowie Vorträge aus der

AWMF und aus Großbritannien eröffnen den 5. Kongress für

Arzneimittelinformation in Köln. In 21 interaktiven Workshops lehren

Spezialisten Fachwissen und in einer großen Posterpräsentation

stellen Teilnehmer eigene Projekte und neue Erkenntnisse vor. So

erhalten die Teilnehmer aktuelles Wissen und Instrumente im

interdisziplinären Informationsaustausch. In dieser Ausrichtung ist

der Kongress einmalig in Deutschland.



Mit optimalem Wissensmanagement von evidenzbasierten Informationen

über Arzneimittel, zugeschnitten auf die therapeutischen und

körperlichen Bedürfnisse des einzelnen Patienten, verbessern

Apotheker im Krankenhaus und im ambulanten Bereich den

Behandlungserfolg und die Arzneimitteltherapiesicherheit. Ein

wertvoller Beitrag zur "Personalized Medicine"! Zudem fördert es den

ökonomischen Einsatz der Arzneimittel, was auch in deutschen Studien

nachgewiesen wurde. Dieses fachliche Wissen zur optimalen Anwendung

der Arzneimittel im interdisziplinären Team allen Patienten zukommen

zu lassen, ist ein erklärtes Ziel des Bundesverbandes deutscher

Krankenhausapotheker (ADKA e.V.).



Mit bereits 350 Anmeldungen aus Deutschland und den benachbarten

Ländern wird dieser fünfte Fachkongress zur Arzneimittelinformation

unter dem Motto: Der Apotheker als Wissensmanager - mehr Sicherheit

für Arzt und Patient, am 3. und 04. Februar 2017 in Köln stattfinden.

Die Anmeldung ist noch möglich. Weitere Informationen unter

www.adka-arznei.info.



Die ADKA vertritt die Interessen von über 2.000 deutschen

Krankenhausapothekern. Im Fokus der Verbandsarbeit steht, die

größtmögliche Sicherheit der Arzneimittelversorgung aller

Klinikpatienten zu gewährleisten.



Weitergehende Informationen finden Sie unter www.adka.de



Ansprechpartner:



Präsident Rudolf Bernard, praesident(at)adka.de

Geschäftsführer Jürgen Bieberstein, gf(at)adka.de

Alt Moabit 96, 10559 Berlin, +49 163 856 3793







Pressekontakt:

Nadine Fuchs

030/3980 8752



Original-Content von: Bundesverband Dt. Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesverband Dt. Krankenhausapotheker

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 15:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1444844

Anzahl Zeichen: 2410

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesverband Dt. Krankenhausapotheker

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung