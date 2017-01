Geschäfte in Anbahnung ? Deutsche Wirtschaftsdetekteien liefern strategische Informationen

Große Herausforderungen erfordern große Pläne. Renommierte Wirtschaftsdetektive ermitteln deutschlandweit und in aller Welt.

Wirtschaftsdetektei am Standort Frankfurt am Main ? DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH ? bundes- un

(firmenpresse) - Kaum einer mag im Detail zu prognostizieren, wie die politischen Umwälzungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Großbritannien die europäische und die Weltwirtschaft mittelfristig prägen werden. Wird sich die Internationalisierung der Produktion in gleichem Maße wie bisher fortsetzen? Die fortschreitende europäische Integration, aber besonders die Globalisierung haben dazu geführt, dass sich moderne deutsche Wirtschaftsdetekteien den großen Herausforderungen des wachsenden kontinentalen und interkontinentalen Handels mit überzeugenden Lösungsstrategien in der Wirtschaftsermittlung zu stellen haben. DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH beispielsweise hat frühzeitig reagiert und die strategischen Partnerschaften zu Detekteien in aller Welt ausgebaut. Denn, in einer hoch arbeitsteiligen Wirtschaft werden wirtschaftsdetektivische Maßnahmen innerhalb Europas, nach Russland und Asien sowie nach Nord-, Mittel- und Südamerika immer bedeutender.



Strategische Informationen sind von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit



Wenn es um nachhaltige Unternehmensentscheidungen geht, sollen Firmen-Entscheider in renommierten deutschen Wirtschaftsdetekteien besondere strategische Partner finden. Nicht selten hängen viele wichtige Investitionen von Hintergrundinformationen ab. Geeignete Rahmenbedingungen im Detektivbüro machen bundesweite und weltweite Hintergrundrecherchen möglich. Das geheim erhobene Material ist meist von zentraler Bedeutung für die Zukunft des auftraggebenden Unternehmens. Detektei-Fakten lassen hausgemachte Hürden erkennen und schaffen im Schulterschluss mit Unternehmensberatungen Voraussetzungen für das rechtzeitige Einleiten geeigneter Maßnahmen. Wirtschaftsunternehmen erwarten von Industriedienstleistern die Realisierung zeitsensibler Einsätze. Das gilt für Detektivaufträge nochmals im besonderen Maße. So hat die Globalisierung beispielsweise zu einer deutlichen Zunahme der in Auftrag gegebenen weltweiten Express-Firmenüberprüfungen geführt.





Zur Realisierung wirtschaftsdetektivischer Maßnahmen sind wesentliche Voraussetzungen zu erfüllen



Flexibilität ist eine besondere Stärke deutscher Detekteien. Zur Realisierung wirtschaftsdetektivischer Maßnahmen sind aber weitere wesentliche Voraussetzungen zu erfüllen. Zentrales Element ist bei DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH zum Beispiel ein zukunftsfähiges System aus Vernetzung auf regionaler und auf internationaler Ebene. Das Detektivbüro für Wirtschaftsrecherchen setzt außerdem mit der Niederlassung in der Frankfurter Bürostadt Niederrad ein klares Bekenntnis zum Standort Frankfurt am Main. Ab Drehkreuz Frankfurt sind die Wirtschaftsdetektive schnell auch über größte Entfernungen operationsfähig. Die positive Ermittlungsbilanz ist überzeugend. Intelligent vernetzt, erhalten die Außendienst-Detektive von Partner-Ermittlern (p.i. private investigators) im weltweiten Ausland Rückendeckung. Eine gewisse Eloquenz in Landessprache ist unerlässlich. Das Interviewen von Auskunftspersonen unter glaubhaft dargelegter Legende, verlangt nach akzentfreiem eloqu?ntem Sprechen - hin und wieder auch unter Anwendung regional vorkommender Dialekte.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.detektei-system.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH ist bundesweit und im weltweiten Ausland mit fest angestellten und externen, freiberuflichen Detektiven im Einsatz. Die Hauptniederlassung der Detektei ist in Frankfurt am Main ansässig und zuständig für West- und Südwestdeutschland. Des Weiteren unterhält das Detektivbüro die Zweigstellen in Norderstedt bei Hamburg für Norddeutschland sowie in Magdeburg für Mitteldeutschland und Berlin. Außerdem arbeitet DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH mit Partner-Detekteien im Bundesgebiet und im weltweiten Ausland zusammen.



Anm.: DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH gestattet kostenlos die Verbreitung dieses Beitrags - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf die Homepage http://www.detektei-system.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH

Leseranfragen:

Lyoner Str. 14, 60528 Frankfurt am Main

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.01.2017 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444855

Anzahl Zeichen: 3473

Kontakt-Informationen:

Firma: DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH

Ansprechpartner: Steffen Randel

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +4969 625536



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.