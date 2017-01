"Der Königsteiner": Jubiläumsausgabe des Media-Handbuchs für Recruiter ab sofort erhältlich

Gesammeltes Wissen zwischen zwei Buchdeckeln: "Der Königsteiner" bietet aktuelle Mediadaten für Recruiter - und Einblicke in 50 Jahre HR-Geschichte.

Das Media-Handbuch der KÖNIGSTEINER AGENTUR ist ab sofort erhältlich.

(firmenpresse) - Karlsruhe/Berlin, 16. Januar 2017 - Die KÖNIGSTEINER werden 50. Pünktlich zum Beginn ihres Jubiläumsjahres legt die Personalmarketing-Agentur ein Update ihres beliebten Media-Handbuchs vor. Neben detaillierten Informationen zu sämtlichen Recruiting-Medien bietet der "Jubiläums-Königsteiner" Einblicke in 50 Jahre HR- und Unternehmensgeschichte. Das Kompendium kann unter www.koenigsteiner-agentur.de kostenlos bestellt werden.



Gesammeltes Recruiting-Wissen zwischen zwei Buchdeckeln



Wie gewohnt, werden im "Jubiläums-Königsteiner" aktuelle Informationen zu sämtlichen relevanten Recruiting-Medien zusammengetragen. Ob zielgruppenspezifisches Online-Portal, reichweitenstarke Tageszeitung oder regionale Jobbörse: Der "Königsteiner" listet systematisch Mediadaten, aktuelle Preise und weiterführende Informationen auf.



"In dieser Form ist der ?Königsteiner' einzigartig", erläutert Geschäftsführer Ralf Kuncser. "Unsere Kunden schätzen es, dass sie mit dem Kompendium seit 2005 Jahr für Jahr einen kompakten Überblick erhalten, der sie 12 Monate lang bei ihren Projekten in der Personalwerbung begleitet." Neben deutschen Recruiting-Kanälen bietet der "Königsteiner" auch einen Überblick über ausgewählte internationale Medien sowie Informationen zu den wichtigsten Messen und Veranstaltungen.



Einblicke in 50 Jahre Firmengeschichte



Als "Jubiläums-Königsteiner" wird das aktuelle Kompendium von einigen Sonderseiten eingeleitet, die die vergangenen 50 Jahre Agenturgeschichte Revue passieren lassen. "Die Wegmarken der Firmenhistorie lesen sich dabei immer wieder wie ein Rückblick auf die gesamte Branche", so Kuncser. "Der Wandel von Print zu Online hat hier ebenso seinen Platz wie die Etablierung neuer Trends und Geschäftsfelder."



Wie viel sich hier bei den KÖNIGSTEINERN seit 1967 getan hat, zeigt auch der umfangreiche Anhang des Kompendiums, der das aktuelle Portfolio der Agentur vorstellt. Einst als reiner Service-Anbieter für die Anzeigenschaltung gestartet, hat sich das Unternehmen seit zehn Jahren auch umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Employer Branding auf die Fahnen geschrieben. Geschäftsführer Ralf Kuncser blickt deshalb selbstbewusst in die Zukunft: "Wir haben schon viele Ideen, um Arbeitgeber auch in den nächsten 50 Jahren strategisch auf dem Markt zu positionieren."





Der "Jubiläums-Königsteiner 2017" kann ab sofort kostenlos unter www.koenigsteiner-agentur.de bestellt werden.









Die KÖNIGSTEINER AGENTUR ist seit 50 Jahren eine der führenden Agenturen für Personalmarketing in Deutschland. Bundesweit mit insgesamt acht Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Nürnberg und Stuttgart vertreten, bietet die KÖNIGSTEINER AGENTUR Lösungen in allen Fragen rund um die Themen Anzeigenmanagement, Employer Branding und HR-Consulting.



KÖNIGSTEINER AGENTUR GmbH

