Hotel La Perla  Ihr Wanderhotel in Südtirol

St. Ulrich in Südtirol ist im Sommer wie auch im Winter ein beliebtes Ziel für einen Urlaub in der Natur. Die Region ist für seine Dolomitengipfel berühmt und als Urlauber können Sie sich auf ein großes Radwegnetz freuen. So finden Urlauber ein Radwegnetz, welches sich über 1000 Kilometer erstreckt. Hierzu gehören 30 ausgewogene und bestens ausgewiesene Mountainbike Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zudem bietet das Hotel Gröden für Wanderfans ein Wander Service Paket. Das Hotel bietet wöchentlich vier bzw. fünf geführte Wanderungen an. Des Weiteren können Sie sich Wanderrucksäcke und Teleskopwanderstöcke ausleihen. Die Wanderungen werden kostenlos angeboten und werden von einem Bergführer der Alpinschule „Catores“ begleitet.





Auch im Winter gibt es viele Aktivitäten für Urlauber. Das Hotel La Perla bietet eine eigene Dolomiti Skisafari an, welche kostenlos für die Gäste des Hotels angeboten wird. Während der Safari erleben Sie jeden Tag ein neues Skigebiet. Die Dolomiti Skisafari wird zudem von einem erfahrenen Skilehrer der Skischule St. Ulrich begleitet. Außerdem sind Langlaufen, Winterwandern und Rodeln beliebte Winteraktivitäten.





Im Hotel La Perla kommt jeder Urlauber auf seine Kosten. Das 4 Sterne alpin & vital Hotel La Perla liegt in St. Ulrich in Südtirol. Das Hotel ist von den einzigartigen Gipfeln des Lang- und Plattkofels umgeben. Zudem können sich Urlauber auf wunderschöne Nadelwälder und weite Wiesen freuen. Als Gast des Hotels Grödnertal kommen Sie in den Genuss feinster alpin-mediterraner Küche sowie südtiroler Spezialitäten. Dazu werden edle Tropfen Wein und gute Destillate aus Italiens besten Regionen serviert. Die Zimmer des Hotels La Perla sind gemütlich ausgestattet und sind so der ideale Rückzugsort, um den Alltag zu vergessen. So können Urlauber von allen Zimmern aus die atemberaubende Natur der Region St. Ulrich genießen.





