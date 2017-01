Crowdinvesting-Projekt: Das Startup 3R Systems verwandelt Bio-Müll in Bio-Kohle-Produkte

(firmenpresse) - Über ein Crowdinvesting kann sich fast jeder am Erfolg von innovativen Unternehmen beteiligen. Aber auch dort gilt die Faustregel: Wo es Chancen auf hohe Renditen gibt, dort sind die Risiken entsprechend ausgeprägt. Ein ökologisch wertvolles Crowdinvesting-Projekt läuft derzeit über die Plattform Geldwerk1 für das Startup-Unternehmen 3R Systems. Worum geht es?

Täglich fallen enorme Mengen an Bio-Reststoffen an, wie Grünschnitt, Gülle, Klärschlämme, Gärreste aus Biogas-Anlagen, Tierkadaver und vieles mehr. Bislang wird ein großer Teil dieser Reststoffe verbrannt. Ein weiterer bedeutender Anteil dieser Reststoffe, wie etwa Gülle, wird bislang auf Felder ausgebracht. Die "Entsorgung" per Verteilung auf landwirtschaftliche Flächen stößt auf Grenzen: Gesetzliche Bestimmungen schränken die Ausbringung von Bio-Reststoffen auf Felder immer mehr ein. Die damit notwendig werdende, kostenpflichtige Entsorgung, z. B. durch Transporte in andere Regionen, ist für viele Landwirte eine erhebliche Belastung.

Die Lage wird sich weiter verschärfen. Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich einer Klage der EU vor dem Europäischen Gerichtshof gegenüber, bei der es um zu hohe Nitratwerte im Grundwasser geht. Für die hohen Werte werden zu nachlässige gesetzliche Bestimmungen für den Umgang mit Gülle und Kunstdünger verantwortlich gemacht.

Wie wäre es, wenn sich aus den Bio-Abfällen nützliche und verkaufsfähige Produkte erzeugen ließen?

Die Technologie des Startup-Unternehmens 3R Systems ermöglicht das: Dem Startup-Unternehmen gelang es, eine technische Lösung zu entwickeln, die Bio-Müll in Bio-Kohle-Produkte umwandelt, die ihrerseits breit einsetzbar sind: u. a. zur Revitalisierung ausgelaugter Böden, als Tierfutterergänzungsmittel, als Filtermaterial und als Dämmstoff. Aus Abfällen, die bislang entsorgt werden mussten, entstehen Produkte, die verkauft werden können.

Bio-Masse wird mit einem thermo-chemischem Prozesses unter Ausschluss von Sauerstoff in Bio-Kohle umgewandelt. Anschließend über einen weiteren Prozessschritt zu dem gewünschten Bio-Kohle-Produkt modifiziert. Von der 3R-Systems-Technologie profitieren Biogas-Anlagenbetreiber, Kommunen, die holzverarbeitende Industrie sowie sonstige Betriebe, bei denen im größeren Umfang Rest-Bio-Masse anfällt. Die Anlage arbeitet CO2-neutral, erzeugt selbst die benötigte Prozessenergie und produziert Energie, die z. B. für die Vortrocknung der zu verarbeitenden Bio-Masse sowie für Heiz- und Kühlzwecke genutzt wird.

Das Unternehmen 3R Systems verfügt über ein hoch kompetentes Team, das sich aus Ingenieuren und Betriebswirten zusammensetzt. Nach mehrjähriger Vorbereitung ist es nun soweit: 3R Systems ist in der Lage, Anlagen im industriellen Standard zu errichten und diese anschließend zu verkaufen. Außerdem garantiert 3R Systems den Anlagenbetreibern die Abnahme der produzierten Bio-Kohle und sorgt für deren Vertrieb. Der zugehörige Markt ist extrem aufnahmefähig.

3R Systems hat zwei Geschäftsfelder: Den Anlagenbau und -verkauf sowie die Vermarktung der aus den Anlagen stammenden Bio-Kohle-Produkte. Zur Umsetzung und Vorfinanzierung sind größere Investitionen erforderlich. Die Finanzierung soll u. a. per Crowdinvesting über die Plattform Geldwerk1 beschafft werden. Neben einer Mindestverzinsung, die ab 2018 gewährt wird, erhalten die Investoren eine Beteiligung am Erfolg von 3R Systems. Das Mindestinvestment pro Anleger beträgt 500 Euro. Mehr Infos gibt es unter www.geldwerk1.de/project/3r-systems-ug





