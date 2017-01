Carola Bluhm (Linke): "Wir haben auch Fehler gemacht"

(ots) - Die Berliner Linke hat eigene Fehler im Fall Holm

zugegeben. "Ja, wir haben auch Fehler gemacht. Es wird jetzt von uns

eine Fehleranalyse geben und wir werden damit auch transparent

umgehen", sagte Fraktionschefin Carola Bluhm am Montag im

rbb-Inforadio.



Zugleich beklagte sie, dass die rot-rot-grüne Koalition nicht zu

einer gemeinsamen Lösung des Falls Holm gekommen ist. "Wir haben bis

zuletzt für eine gemeinsame Lösung gestritten und geworben", sagte

Bluhm. "Dass dies nicht passiert ist, ist ein Rückschlag im Bemühen

um einen spürbaren Politikwechsel."



Bluhm forderte, dass der künftige Umgang der Koalitionspartner so

bald wie möglich vertraulich in einem Koalitionsausschuss besprochen

werden sollte. Zu einem möglichen Austritt der Linken aus der

Koalition wollte Bluhm nichts sagen.







