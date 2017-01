Bulmor Deutschland steht für Seitenstaplerlösungen nach Maß!

Robust, innovativ und zuverlässig - so sind Seitenstapler von Bulmor!

(firmenpresse) - Wenn Sie einen gebrauchten Mehrwege-Seitenstapler oder neuen Mehrwegstapler für individuelle Logistikanwendungen und maßgeschneiderte Lageranforderungen suchen, dann ist Bulmor Deutschland sicherlich der richtige Fullservice-Ansprechpartner mit jahrelangem Seitenstaplerknowhow in der gesamten DACH-Region.



Bulmor Deutschland ist der führende Premiummarkenhersteller von neuen und gebrauchten Seitenstaplern sowie Mehrweg-Seitenstaplern für den Transport von langen und sperrigen Gütern sowie Waren aller Art. Bulmor Seitenstapler sind wahre Kraftpakete und werden auf Kundenwunsch und Einsatzanforderungen maßgeschneidert.



Viele namhafte Unternehmen in Deutschland vertrauen bereits auf die bewährte und robuste Seitenstaplertechnik von Bulmor Industries mit Hauptsitz in Perg in Oberösterreich (OÖ). Mehrwege-Seitenstapler von Bulmor Deutschland sind sehr robust und langlebig. Bulmor Deutschland ist bekannt für seine hohe Verarbeitungsqualität und die solide Bauweise seiner neuen und gebrauchten Mehrweg-Seitenstapler mit Elektro- & Dieselantrieb.



Bei entsprechender Wartung inkl. Service sind überdurchschnittlich viele Betriebsstunden keine Seltenheit. Viele deutsche Leitbetriebe haben Mehrwege-Seitenstapler von Bulmor Deutschland bereits über mehrere Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreich im Einsatz.







http://bit.ly/2jqZwEm



Bulmor Deutschland ist Premiumhersteller von Sonderhebefahrzeugen, Seitenstaplern und Mehrwegeseitenstaplern für den Transport von langen und sperrigen Gütern.



Bulmor industries GmbH

Neubruchstr. 23, 4060 Leonding

Firma: Bulmor industries GmbH

Ansprechpartner: Wolfgang Jagsch

Stadt: Perg

Telefon: 00436504646498



