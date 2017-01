Blackboxx Salon-App "Salon2Go"

Mit Blackboxx "Salon2go" bietet der Softwarehersteller aus München ab Frühjahr 2017 die passende Lösung für eine individuelle Salon-App.

(firmenpresse) - Alle guten Dinge sind Drei. Das Trio ist jetzt komplett: Nach dem länderübergreifenden Erfolg des Blackboxx Salonmanagers seit Markteinführung im Sommer 2014 und dem Blackboxx Online-Kalenders startet der Münchner Softwarehersteller im Frühjahr 2017 mit Blackboxx "Salon2Go", einer nativen Salon-App-Lösung für Android und Apple Geräte.



Mit der eigenen Salon-App von Blackboxx "Salon2Go" erhält auf Wunsch jeder Friseur ab Quartal 1 sein ganz individuelle Salon-App. Saloninhaber und deren Mitarbeiter können sich in Zukunft auf das Wesentliche konzentrieren: Auf das Haare schneiden und die Bedürfnisse der Kunden im Salon. Den Rest übernimmt die neue Salon-App von Blackboxx "Salon2go".

Mit der neuen, nativen App für Android und Apple Smartphones werden Treuepunkte über die Salon-App gesammelt, die Anzahl an Treuepunkten bestimmt und die mögliche Rabattierung. Salon-App User erhalten einfach und unkompliziert einen oder mehrere Treuepunkte beim Bezahlen an der Kasse und dem gleichzeitigen Vorzeigen der Salon-App.



Mit Blackboxx "Salon2go" bietet der Softwarehersteller aus München ab Frühjahr 2017 die passende Lösung für eine individuelle Salon-App (Android - Google Play, Apple App Store) und damit eine perfekte Erweiterung des Blackboxx Salonmanagers.



Terminverwaltung: Über die Terminverwaltung in der App können Termine zu jeder zeit gebucht und verwalten werden.



Benachrichtigungen: Informationen rund um den Salon einfach und schnell über Push-Nachrichten verteilen.



Aktionen: Die Auslastung im Salon lässt sich über das Publizieren von Angeboten, Aktionen und freien Terminen steuernErweiterungen Durch den modularen Aufbau können zusätzliche Funktionen in der App platziert werden.



Einmal mehr beweist Blackboxx POS somit, die Bedürfnisse der Beautybranche zu erspüren, als auch zeitgemäße und Produkte anzubieten. Der Launch der neuen Blackboxx Salon-App "Salon2Go" wird im 1. Quartal erwartet. Nähere Informationen hierzu: www.blackboxx.de









Blackboxx POS ist ein junges, dynamisches Software-Unternehmen, das mit der Blackboxx ein innovatives Kassensystem für die Beautybranche bietet. Diese einfach zu bedienende und individuell auf das jeweilige Unternehmen abgestimmte Kassensoftware bietet dank der Blackboxx höchste Datensicherheit und gleichzeitige Verfügbarkeit. Ergänzt wird die Blackboxx durch einen Online-Kalender, in dem die Termine und Kunden verwaltet werden, in dem Kunden selbst Termine buchen können. Für Filialbetriebe bietet das neueste Produkt, der Tower eine Kommandozentrale für unbegrenzt viele Filialen. Der Sitz des Unternehmens ist München, das Team umfasst derzeit 29 Mitarbeiter, Geschäftsführer ist Jürgen Fella.



Blackboxx POS

