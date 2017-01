Straubinger Tagblatt: Zum Fall Anis Amri

Gründlichkeit vor Schnelligkeit

(ots) - Das klingt erst einmal gut, signalisieren doch

der Vorsitzende der größten Regierungsfraktion wie der zuständige

Ressortchef ihre Bereitschaft, entschlossen und ohne Rücksicht auf

die Interessen der beteiligten Behörden Licht ins Dunkel zu bringen

und mögliche Konsequenzen zu ziehen. Doch bei genauerem Hinsehen

entpuppt sich der Vorschlag als reichlich unrealistisch und wenig

hilfreich. Die Legislaturperiode ist praktisch beendet. Bis der

Untersuchungsausschuss eingesetzt ist, sich konstituiert, den

Fragekatalog wie die Zeugenliste beschlossen hat und in der Lage ist,

seine Arbeit aufzunehmen, ist März. Im April gibt es noch eine

Sitzungswoche, im Mai zwei, dann müsste schon die Zeugenvernehmung

abgeschlossen und der Abschlussbericht geschrieben werden. Denn Ende

Juni stellt das Parlament seine Arbeit ein - außer der Ausschuss

würde auch noch in der Sommerpause arbeiten, was mit Blick auf den

dann laufenden Wahlkampf eher unwahrscheinlich ist. Insofern spricht

mehr für den Vorschlag von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, erst

einmal einen Sonderermittler einzusetzen, der sofort seine Arbeit

aufnehmen, Unterlagen einsehen, Zeugen befragen und Versäumnisse

aufdecken könnte. Auch in der Union gibt es erste Stimmen, die den

Einsatz eines Sonderermittlers unterstützen.







Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g(at)straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Straubinger Tagblatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1444897

Anzahl Zeichen: 1725

Kontakt-Informationen:

Firma: Straubinger Tagblatt

Stadt: Straubing





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung