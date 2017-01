Anmeldung an den berufsbildenden Schulen der Region Hannover

Termine: vom 8. bis 10. Februar 2017

(PresseBox) - Elektrotechnik, Altenpflege oder Gastronomie? Mit rund 300 Bildungsgängen an den 14 berufsbildenden Schulen ist das Bildungsangebot breit gefächert und reicht von berufseinführenden Bildungsgängen, wie der Berufseinstiegsklasse und dem Berufsvorbereitungsjahr, über die berufliche Bildung im dualen System bis hin zu Weiterbildungsangeboten im vollzeitschulischen Bereich.

Von Mittwoch, 8. Februar, bis Freitag, 10. Februar 2017, können sich Schulabgängerinnen und Schulabgänger an den berufsbildenden Schulen (BBS) der Region Hannover anmelden. Ein Nachholtermin für Anmeldungen wird am Mittwoch, 15. Februar 2017, angeboten. Die Uhrzeiten werden von den BBSen individuell festgelegt und können dort telefonisch erfragt werden.

Hinweis: Die BBS 6 wurde aufgehoben. Die Bildungsgänge der Berufseinstiegsschule (BVJ und BEK) werden von der BBS 2, der BBS 3 sowie der BBS ME (Otto-Brenner-Schule) übernommen. Die Anmeldung für die Berufseinstiegsschule findet für alle drei genannten Schulen im Schulgebäude am Goetheplatz 7 statt.

Im Umland Hannovers und in der Landeshauptstadt gibt es zwei verschiedene Anmeldeverfahren: Schülerinnen und Schüler aus dem Umland melden sich persönlich im Klassenverband mit einer begleitenden Lehrkraft der allgemein bildenden Schule an einer der drei zuständigen berufsbildenden Schulen an: an der BBS Burgdorf, der BBS Neustadt am Rübenberge oder der BBS Springe. Schülerinnen und Schüler aus der Landeshauptstadt wenden sich persönlich zu den oben genannten Terminen an die berufsbildende Schule in der Stadt oder im Umland, die ihrem Berufswunsch entspricht.

Zur Anmeldung müssen die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Zeugnis, Lebenslauf, der einheitliche Anmeldebogen der Region Hannover sowie ein Passbild) mitgebracht werden.

Die Zusagen für einen Platz werden von den jeweiligen berufsbildenden Schulen nicht vor Freitag, 7. April 2017, an die Bewerberinnen und Bewerber versandt.

Die Adressen der berufsbildenden Schulen, eine Übersicht der verschiedenen Ausbildungsberufe und weitere Informationen über das Bildungsangebot sind in einer übersichtlichen Broschüre zusammengefasst. Die aktualisierte und optisch überarbeite Auflage ist im November 2016 erschienen und ist online einsehbar unter: www.hannover.de/Berufsbildende-Schulen. Auskünfte erteilt außerdem der Fachbereich Schulen der Region Hannover unter Telefon (0511) 616-22072. Alle Adressen und Anschriften der Berufsbildenden Schulen sind außerdem online zu finden unter www.hannover.de, Stichwort ?Berufsbildende Schulen?.







