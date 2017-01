LANTECH DOCUMENT SOLUTIONS GMBH - Gewinnen Sie eine Eintrittskarte für die IT&Media am 23.02.17 in Frankfurt am Main !

(PresseBox) - Sie haben die Chance, eine von 25 Eintrittskarten für die IT & Media ? Messe in Frankfurt am 23.02.2017 zu gewinnen. Gehen Sie dazu einfach auf www.lantech.eu und nehmen Sie an dem Gewinnspiel teil.

Auch wenn Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern des Gewinnspiels gehören sollten: Besuchen Sie uns doch einfach am 23.02.2017 auf Stand Q2 - Messe Frankfurt - Forum, Ludwig-Erhard-Anlage 1, FFM.

Die Grenzen von Kopier- und Drucksystemen zur Informationstechnik verschwimmen immer mehr. Die Verzahnung beider Welten wird immer wichtiger. Was liegt näher, als Alles in eine Hand zu geben?

Durch die Verbindung von professioneller IT-Technik mit hervorragender Drucktechnik und Archivierungslösungen erreichen Sie eine seltene Synergie.

Die LANTECH Group, die LANTECH Document Solutions GmbH und die actus GmbH stellen auf der IT&Media ? Messe auf einem gemeinsamen Stand ihre Produkte und Lösungen vor. Der Fokus wird dabei komplett auf Document Solutions mit dem Spezialprodukt ecoDMS liegen.

Daneben könnten Sie auch die Fachgebiete der LANTECH Document Solutions GmbH in Augenschein nehmen:



Investitionsberatung und Preismodelle für Farb-, Schwarz/Weiß- sowie Großformatgeräte

Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte

Konzepte zur Druckkostenoptimierung

Zertifizierte Services

Scanlösungen

Daten- und Dokumentensicherheit

Dokumenten Management Systeme (DMS) & Archivierungssysteme

Managed Print Services

Implementierung, Support und Wartung

Branchen-Lösungen für HealthCare, AöR, Grafisches Gewerbe, Chemie und Bestatter

Wer sich für Produkte, Services und Solutions der LANTECH Document Solutions GmbH entscheidet, der wählt zukunftssichere und passgenaue Lösungen und erhält das gute Gefühl, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben.



www.lantech.eu





Dies ist eine Pressemitteilung von

LANTECH GROUP

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 16:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1444908

Anzahl Zeichen: 2120

Kontakt-Informationen:

Firma: LANTECH GROUP

Stadt: Klingenberg am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung