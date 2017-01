Club Med Happy First Booking 2017

16.01.2017

Wiedersehen macht Freude ? auch unter Geschäftspartnern. Deshalb startet Club Med eine Aktivierungsaktion für alle Agenturen, die zwischen dem 01.01.2012 und dem 31.12.2016 keine Club Med Buchung getätigt haben. Auch alle Neuagenturen, die im laufenden Jahr 2017 einen Agenturvertrag mit Club Med abschließen, sind teilnahmeberechtigt. Nur Buchungen für eine der Club Med Ski-Schnupperreisen sind von der Aktion ausgenommen.

Doppelte Provision & eine exklusive Studienreise

Für die erste Buchung erhalten Agenturen die doppelte Grundprovision laut gültigem Agentur- oder Kooperationsvertrag sowie einen Amazon Gutschein im Wert von 25 ?. Außerdem winkt als Belohnung die Teilnahme an einer exklusiven Club Med Studienreise im November oder Dezember 2017. Die vorhandenen 20 Plätze werden unter den in Frage kommenden Agenturen verlost.

Die Aktivierungsaktion dauert das ganze Jahr 2017, die Agenturen werden monatlich ermittelt und umgehend vom Club Med Außendienst informiert.Weitere Information erhalten Agenturen bei ihrem zuständigen Außendienst Ansprechpartner oder bei der Agenturbetreuung in Frankfurt.

Club Med ist der Erfinder des Cluburlaubs. Seit der Eröffnung des ersten Clubs im Jahr 1950 setzt Club Med Trends in den Bereichen Angebotsvielfalt und Internationalität. Heute besitzt oder führt Club Med über 66 Resorts weltweit, alle an den exklusivsten Plätzen der jeweiligen Destination gelegen. Abgerundet wird das Portfolio durch das Segelkreuzfahrtschiff Club Med 2. Club Med bietet eine Gourmet-Küche, Snacks und Getränke den ganzen Tag lang, Kinderbetreuung für jedes Alter und eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten. Die Club Med Trident-Bewertung garantiert gleichwertige Qualität auf höchstem Niveau weltweit. Als Premium All-Inclusive Reiseanbieter erhält Club Med jährlich Travellers Choice Auszeichnungen von Tripadvisor für zahlreiche Club-Resorts. Außerdem wurde Club Med als Brand of the Year vom World Branding Forum während der World Branding Awards 2015 ausgezeichnet.

Club Med

Club Med

Charlotte Sachs

Schwalbacher Straße 70

65760 Eschborn

csachs(at)aviareps.com

+4989552533411

Club Med

Charlotte Sachs

Eschborn

Telefon: +4989552533411





