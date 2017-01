Auf der Vivaness 2017 die luxuriös-pflegenden Kosmetikprodukte von yverum entdecken und sich natürlich verwöhnen lassen

yverum Naturkosmetik-Highlights: Limited Edition lip collagen und exklusive Anti-Aging Sets

(LifePR) - Die hochwertigen Naturkosmetikprodukte von yverum pflegen mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen und überzeugen durch die Kraft der Natur. Besucher der Vivaness Messe vom 15. - 18. Februar 2017 in Nürnberg können sich am yverum Stand (Halle 7A, Stand 165) vom nachfüllbaren yverum lip collagen und den erfrischenden yverum Anti-Aging Sets überzeugen.

Ohne synthetische Konservierungs- und Farbstoffe, Silikone, Mineralöle, Parabene und PEGs ist der [b]yverum lip collagen[/b] ein ?Dream-come-true? für alle Naturkosmetik-Fans. Das Besondere an dieser Lippenpflege ist der natürliche und körpereigene Wirkstoff SEPILIFT®, der Feuchtigkeit spendet. [b]Yverum [/b]verwendet zur Herstellung des [b]lip collagen[/b] ausschließlich Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs und ist somit auch für Veganer die ideale Lippenpflege. Durch pflegendes Vitamin E, reichhaltiges Jojobaöl, sowie Shea- und Kakaobutter, trägt der nachfüllbare [b]yverum lip collagen[/b] zu einem geschmeidigen Erscheinungsbild der Lippen bei. Und nicht nur der Inhalt dieser Lippenpflege ist besonders; das Limited Edition Design des [b]yverum lip collagen [/b]in einem zarten rosa ist ein echter Hingucker in der Kosmetiktasche!

Zum Kennen- und Liebenlernen von [b]yverum [/b]eignen sich die beiden luxuriösen Anti-Aging Sets:

Das [i]Gesichtspflege-Set [/i]enthält praktische 15 ml Versionen des pflegenden [b]yverum HYALURON anti-aging serum[/b] und der reichhaltigen [b]yverum HYALURON creme 24 h[/b]. Das [i]Augen- und Lippenpflege-Set[/i], bestehend aus dem [b]yverum HYALURON eye and lip serum [/b](15 ml), das mit 3-fach-Hyaluronsäure effektiv Feuchtigkeit bindet und so die Haut auch in der Tiefe mit Feuchtigkeit versorgt, und dem [b]yverum lip care cover[/b] (wiederbefüllbar in silber), pflegt sanft die Augen- und Mundpartie. Beide Probier-Sets sind jeweils zum Preis von 69 ? bei zahlreichen Kosmetik-Einzelhändlern in ganz Deutschland erhältlich. Jetzt herausfinden, welcher Store in der Nähe ist: www.yverum.de/de/stores/



Weitere Informationen unter www.yverum.de.



yverum steht für ehrliche, natürliche und zugleich effektive Naturkosmetik. Deshalb werden in yverum-Kosmetikprodukten ausschließlich hochwertige und pflegende Inhaltsstoffe, die eine innovative Wirkungsweise mit der pflanzlichen Wirkstoffkomplexität vereinen, verwendet. "Verum" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Wahrheit - diese Philosophie der Transparenz verwirklicht yverum seit ihrer Gründung 2012. Ein kreatives und kompetentes Experten-Team setzt dieses Credo verantwortungsvoll um - ganz im Sinne des yverum-Slogans »naturally yours«. Der Claim transportiert den hohen Qualitätsanspruch, in Pflegeprodukten auf die Verarbeitung von synthetischen Konservierungs- und Duftstoffen, Silikonen, Mineralölen, Parabenen und PEGs sowie anderen hautreizenden Substanzen zu verzichten. Auch Tierversuche werden strikt abgelehnt. Alle yverum-Produkte entsprechen den hohen Anforderungen zertifizierter Naturkosmetik und tragen das BDIH-Siegel.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

