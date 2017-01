Berliner Zeitung: Kommentar zum Rücktritt des Berliner Staatssekretärs Holm:

(ots) - Die Linke steht jetzt besonders in der Pflicht, den

Schaden zu reparieren. Sie trägt die Verantwortung für die

kontroverse Personalie. Sie hat es versäumt, Holm auf die öffentliche

Empörung vorzubereiten. Sie kann es darum nicht dabei belassen, wie

in den ersten Stellungnahmen am Montag den Koalitionspartnern

mangelnde Unterstützung vorzuwerfen und Verschwörungstheorien

Vorschub zu leisten, dass die Immobilienlobby Holm zu Fall gebracht

habe.







