David Garrett setzt auf aufblasbare Riesenfigur

AIR promotion liefert 7 m hohen Geist für ?Ghostbusters?

(PresseBox) - Der Spezialist für aufblasbare Figuren AIR promotion GmbH hat einen aufblasbaren Marshmallow-Geist für die neue Tournee ?Explosive Live!? von David Garrett angefertigt. Der Geist ist insgesamt sieben Meter hoch und wird beim Lied ?Ghostbusters? eingesetzt. ?Dieses Inflatable war eine echte Herausforderung!?, so Geschäftsführer Jens Gause vom Hersteller.

Über den Auftrag des sieben Meter hohen Marshmallows für die Tournee von David Garrett war die Freude bei AIR promotion GmbH aus Ganderkesee groß. Die Planungen und Rücksprachen mit dem Kunden hatten bereits einige Monate in Anspruch genommen, denn aufblasbare Figuren im Bühnenbereich haben immer spezielle Anforderungen: so sollte das Inflatable in einem Flightcase transportiert werden und sich am besten auch direkt aus diesem heraus entfalten. Zusätzlich kam als neuer Kundenwunsch hinzu, dass sich der Marshmallow-Geist nach Nutzung in kürzester Zeit wieder in die Kiste zurückfalten sollte.

Das Team von AIR promotion plante ein eigenes rollbares Flightcase mit 220 cm mal 80 cm Außenmaß, integrierte vier Gebläse in der Kiste und entwickelte eine kleine elektrische Schaltung für das Auf- und Abblasen der Riesenfigur. Dann wurde die eigentliche Figur genäht. Aus b1-zertifiziertem Polyester wurde der bekannte Stay-Puft Geist aus dem achtzigerjahre Film ?Ghostbusters? detailgetreu nachgebildet und mit dem Flightcase verbunden.

Nach technischer Abstimmung konnten nun zwei Gebläse das Inflatable in weniger als 20 Sekunden aufblasen. Während der Show wippt der Riesengeist im Takte der Musik und kann auch durch den Zuschauerraum gefahren werden. Am Ende des Liedes wird der Geist über zwei zusätzliche Gebläse entlüftet, so dass er bequem in der riesigen Kiste verschwindet.

?Der riesige Marshmallow ist ein echter Hingucker in der Show und verleitet das Publikum zu Szenenapplaus.?, berichtet Jens Gause. ?Wir konnten dem Kunden pünktlich ein wunschgerechtes Projekt abliefern, das in Preis und Leistung absolut überzeugt!?



Weitere Informationen finden Sie unter: www.air-promotion.de



AIR promotion GmbH ist Spezialist für aufblasbare Riesenwerbung. Der Esso-Tiger als Tankstellendachwerbung war der Beginn einer neuen Werbeform. Neben Objekten mit Dauergebläse werden auch luftdichte Werbemittel vertrieben. Weitere Informationen finden Sie auf: [url=https://www.air-promotion.de]www.air-promotion.de[/url]





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kommentare zur Pressemitteilung