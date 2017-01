Westfalenpost: Führerschein im Alter

(ots) - Hinterm Lenkrad gibt es Fehlzündungen - im Hirn. Der

Verstand setzt aus und gerät ins Stottern. Täglich sind Symptome

dieser Art bei Autofahrern zu beobachten. Drängler, Raser, Meckerer.

Ob alte, junge, mittelalte oder betagte Autofahrer: Jeder glaubt,

niemand fahre besser als er selbst. Gleichzeitig vermehrt sich die

Zahl der Smartphone-Fahrer in rasantem Tempo. Sie sind der Ansicht,

der Wagen wisse schon, was zu tun sei, sie pflegen während der Fahrt

ihre sozialen Kontakte. Ihre Dunkelziffer ist hoch. Und all das geht

nicht gut. Auf Deutschlands Straßen sterben täglich zehn Menschen.

Hauptunfallursache ist: überhöhte Geschwindigkeit. Und wie reagieren

darauf die Unfallforscher der Versicherer? Sie fordern, wie jedes

Jahr im Vorfeld des Verkehrsgerichtstages in Goslar, verbindliche

Fahrtests für Senioren ab 75 Jahren. Postfaktisch stigmatisieren sie

Ältere am Steuer als Versager, dabei fällt diese Altersgruppe nicht

durch Raserei auf. Nahezu reflexhaft wird den Alten in schöner

Regelmäßigkeit Fahruntauglichkeit an sich attestiert. Beim

jugendlichen Unfallverursacher, Hochrisikogruppe sind die 18- bis

25-Jährigen, kommt niemand auf die Idee, die Gründe seines

Fehlverhaltens zu hinterfragen. Verkehrte Welt.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 18:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1444927

Anzahl Zeichen: 1559

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung