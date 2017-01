Schwäbische Zeitung: Leitartikel zu Trump: Wenn Politik zum Deal wird

(ots) - Die schlimmsten Befürchtungen werden schon vor

seinem Amtsantritt wahr. Donald Trump schockt mit einem Interview

europäische Politiker - und vielleicht die deutschen besonders. Denn

er setzt auf eine Spaltung Europas und lästert, dass Europa ohnehin

nur Deutschland diene. Vor allem aber macht Trump klar, dass er

überhaupt kein Politiker sein will. Er ist jemand, der in Deals denkt

und Deals macht. Auch in der Politik. Was seiner Meinung nach den USA

nützt, ist gut, was nicht, ist schlecht. Eine protektionistische

Politik soll den USA die Konkurrenz vom Leib halten.



Trump redet in einfachen Worten, seine Botschaften sind

verständlich, aber auch widersprüchlich. Die Nato ist obsolet, aber

sie ist ihm sehr wichtig. Ob Europa stark oder schwach ist, ist ihm

egal, aber "Yeah", er fühlt sich Europa sehr verbunden. Angela Merkel

respektiert er, hält aber ihre Politik für katastrophal.



Der bald mächtigste Mann der Welt präsentiert sich auf diese Art

als unberechenbarer Polterer, dem Konventionen egal sind: der keine

Taktik hat und auch keine Strategie, der lieber twittert, als große

übergreifende Konzepte zu entwerfen.



Und Europa? Verlassen können sich die Europäer anscheinend nur

darauf, dass er die USA wie ein Unternehmen führen wird und nicht wie

einen Staat: Strafzölle für unliebsame Konkurrenz; Nato, nur wenn die

anderen endlich zahlen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel reagiert betont gelassen. Europa hat

alle Chancen, mächtig aufzutreten. Denn im guten alten Europa gibt es

statt Geschäftsleuten noch Staatsmänner und -frauen, die diplomatisch

sein können, um das Beste für ihr Land zu erreichen. Die nicht nach

dem besten Deal, sondern auch nach dem besten Ziel streben. Ein

Politiker denkt an die nächsten Wahlen, ein Staatsmann an die nächste

Generation, heißt es. Ein Staatsmann ist Donald Trump gewiss nicht.



Insofern bleibt den geschockten Europäern allein eine Hoffnung: Auch

ein ehrbarer Kaufmann übernimmt die gesellschaftliche Verantwortung

für sein Unternehmen.







