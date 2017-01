Lausitzer Rundschau: Ahnung? Null



Zur Gedankenwelt des künftigen US-Präsidenten Trump

(ots) - Mit ihrem Trump-Interview hat die "Bild"-Zeitung

einen echten Coup gelandet. Vor allem die Art der Veröffentlichung

lässt tiefe Einblicke zu in die Gedankenwelt des künftigen

US-Präsidenten. Denn gedruckt worden sind die Sätze offenbar so, wie

Trump sie auch gesagt hat - ungeschminkt. Nichts scheint nachträglich

geschönt oder neu in nette Worte verpackt worden zu sein, wie es

andere Spitzenpolitiker gerne machen, bevor sie ihre Interviews zur

Veröffentlichung freigeben. Genau dieses Impulsive, mit dem Donald

Trump durch die Weltpolitik stolpert, ist das Entlarvende an dem

Gespräch. Und das Erschreckende. Weniger der Inhalt. Dass Trump mit

Kanzlerin Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik absolut keinen

Vertrag hat, wusste man schon aus dem US-Wahlkampf. Auch seine

negative Einstellung zur Nato ist nicht neu - freilich jedoch der

Umstand, dass sich deutsche Autobauer auf horrende Strafzölle

einstellen sollen, wenn sie ihre Fahrzeuge nicht in den USA

herstellen. Schon klingeln die Alarmglocken in der

Automobilwirtschaft. Doch eine solche Maßnahme, die auch immense

Folgen für die US-Wirtschaft hätte, müsste vom Kongress abgesegnet

werden. Eine Mehrheit dafür ist zumindest fraglich. Diplomatie?

Nichts für Trump. Rücksichtnahme? Keine Kategorie für den baldigen

US-Präsidenten. Verantwortungsbewusstsein? Wenn überhaupt, nur fürs

eigene Land. Ahnung? Null. Das ist der schlimme Eindruck, denn Trump

hinterlässt. All diejenigen, die nach seiner Wahl gemeint haben, der

Milliardär werde sich im Präsidentenamt verändern, weil sich noch

jeder im Weißen Haus verändert hat, haben sich offenkundig geirrt.

Trump wird Trump bleiben, unberechenbar und damit womöglich

gemeingefährlich. Es gibt allerdings noch ein Fünkchen Hoffnung, dass

eventuell kluge Berater und Mitstreiter Trump ab und an bremsen. Denn

der designierte US-Außenminister und auch der Verteidigungsminister



haben zum Glück ganz anders über Europa und die Nato gesprochen. Man

kann also im Moment leider nichts anderes tun, als abzuwarten.







