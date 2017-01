Lausitzer Rundschau: Jetzt ist wohl die Elbe zu kurz



Zur Nutzung des Elbhafens im südbrandenburgischen Mühlberg

(ots) - Mühlberg wird Umschlagplatz für Windflügel aus

Lauchhammer. Groß ist die Euphorie. So groß, dass 2010 ein

Finanzierungskonzept gestrickt wird. Schließlich werden der Hafen und

sein Umfeld 2011 mit nicht wenig Steuergeld ertüchtigt, obwohl es

nicht mal eine Handvoll Firmen gibt, die schriftlich zusichert, den

Hafen nutzen zu wollen. Straßenbauer und Politiker führen nur noch

das Wort Windflügel im Mund, wenn es um den Ausbau der Trassen geht.

Ernüchterung ist eingekehrt. Der Hafen Mühlberg läuft auf Sparflamme.

Irgendwie erinnert das alles an den überdimensionierten Bau der

Gewerbegebiete nach der Wende. Viele von denen sind heute noch nicht

ausgelastet. Doch was soll Politik tun? Vorbereitend Infrastruktur

schaffen? Und damit Gefahr laufen, das eine oder andere Mal von der

Wirtschaft an der Nase durch die Arena geführt zu werden? Vestas

jedenfalls ließ verlauten, dass Mühlbergs Chance käme, wenn die

langen, für die Straße nicht geeigneten Flügel transportiert werden

müssten. Die sind jetzt da. Doch vermutlich ist nun die Elbe zu kurz.







