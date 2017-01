Westfalen-Blatt: zur Gefahr Trump

(ots) - Perfide. Anders lässt sich kaum bezeichnen, was

der künftige Präsident der Vereinigten Staaten wenige Tage vor dem

Einzug ins Oval Office versucht. Er bittet einen britischen

Brexit-Fan und einen deutschen Boulevardjournalisten zum Interview,

um Unfrieden in Europa zu schüren. Die Briten lobt er für ihre Abkehr

von der EU und bietet ihnen Handelsprivilegien für eine großartige

Zukunft an. Den Deutschen droht er: mit Strafzöllen für die

Autobauer, mit den Sicherheitszusagen der USA und wenig verblümt

sogar mit Einreisebeschränkungen wegen der Flüchtlingspolitik. Dass

er Angela Merkel, die Regierungschefin des traditionell wichtigsten

Verbündeten in Kontinentaleuropa, auf eine Stufe mit dem russischen

Brandstifter Wladimir Putin stellt, schlägt dem Fass den Boden aus.

Der künftige US-Präsident meldet sich als »Führer der freien Welt«

ab, bevor er das Amt übernommen hat. Eines ist gewiss: Dieses Reptil

wird zubeißen und das Gift des Nationalismus in Umlauf bringen. Wem

Europa und die Zukunft der liberalen Demokratien etwas bedeutet, für

den gibt es jeden Grund, alarmiert zu sein. Trump positioniert sich

als Totengräber der Nachkriegsordnung und stellt die transatlantische

Wertegemeinschaft in Frage. Darauf zu setzen, dieser Mann werde sich

irgendwie einhegen lassen, grenzt an Wunschdenken. Dass die Nato

unter seiner Führung zu dem wird, was sie bisher nicht war, ist eine

reale Gefahr. Wenn sich die Europäer gegeneinander aufbringen lassen

und erlauben, dass sich das hässliche Haupt des Nationalismus wieder

erhebt, geht der Kontinent düsteren Zeiten entgegen. Die Staaten der

alten Welt werden dann zum Spielball von Trump und Putin, die

rücksichtslos ihre Großmachtinteressen durchsetzen. Dagegen hilft nur

ein geeintes und starkes Europa. Die Antwort auf die Spaltversuche

muss ein entschiedenes Zusammenrücken der Europäischen Union sein.



Dazu gehören Mut und klare Kante. Merkel hat das in der Vergangenheit

bewiesen. Auf ihr ruhen die Hoffnungen derjenigen, denen liberale

Demokratie, Umweltschutz und Menschenrechte etwas bedeuten. Mit der

Amtsübernahme Trumps steigt die Bundeskanzlerin im moralischen Sinne

zur »Führerin der freien Welt« auf. In Frankreich und Deutschland

haben die Wähler die Chance, den Rechtspopulisten eine klare Absage

zu erteilen und damit Trumps gefährliche Vision einer »rechten

Internationalen« zurückzuweisen. Die Stunde, in der sich das

europäische Projekt bewähren muss, hat geschlagen. Ein geteiltes

Europa egoistischer Nationalstaaten lebt gefährlich und droht an

Bedeutung, Einfluss und Wohlstand zu verlieren. Diesen Gefallen

sollte es Donald Trump nicht tun.







