Weser-Kurier:Über den Ausbau der Bremer Straßenbahn schreibt Jürgen Theiner im Weser-Kurier (Bremen) vom 17. Januar 2017:

(ots) - Die Verlängerung der Linie 1 in Huchting wird

kommen, das ist einigermaßen sicher. Für das Projekt gibt es

vollziehbares Baurecht, und da der Ausbau des Straßenbahnnetzes zum

Kernbestand grüner Verkehrspolitik in Bremen zählt, wird sich die

Grünen-geführte Behörde von ihrem Vorhaben nicht mehr abbringen

lassen.



Der Streit um die neue Trasse steht exemplarisch für die

zunehmende Konfrontation zwischen Staat und Bürgern, die heute mit

nahezu jedem größeren Infrastrukturprojekt einhergeht. Kaum eine

Straße oder Schiene kann noch gebaut werden, ohne auf massive und

organisierte Gegenwehr zu stoßen. Das muss nicht immer die Schuld der

staatlichen Akteure sein. Es gibt in der Bevölkerung auch eine weit

verbreitete "Ohne-mich"-Haltung, mit der jeder Eingriff in das

persönliche Lebensumfeld reflexhaft abgelehnt wird.



Politik und Verwaltung können sich diesem Problem nicht entziehen.

Sie müssen es aushalten und für die Akzeptanz demokratisch zustande

gekommener Entscheidungen werben. Damit verschafft man sich im

Zweifelsfall mehr Respekt als mit dem Versuch, es allen recht machen

zu wollen.







