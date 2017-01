Weser-Kurier:Über den Mängelmelder schreibt Jörn Seidel im Weser-Kurier (Bremen) vom 17. Januar 2017:

(ots) - Hausmüll am Straßenrand, Autoreifen im Graben oder

verdreckte Verkehrsschilder. Die Liste solcher Mängel im Stadtbild

ist lang. Eine Smartphone-Anwendung soll Abhilfe schaffen. Mit dem

Mängelmelder, so der Name, können Bürger ihre Kommune informieren, wo

es denn hapert.



Für Bürger eine äußerst komfortable Lösung - und für die Behörden

könnte es das auch sein. Doch der Verkehrs- und Umweltsenator hinkt

hinterher. Schon seit Monaten wirbt das Gröpelingen-Marketing für die

App. Und die Bürger dort beteiligen sich rege. Aber der Senator zieht

erst jetzt in Betracht, eine Bezahlversion für Bremen anzuschaffen,

die wirklich effektiv ist. Immerhin: Jetzt tut er es. Auf Anfrage.



Trotzdem ist Geduld gefragt. Denn in der Tat stehen in manchen

Behörden Umstrukturierungen an. Da soll ein Ordnungsamt entstehen und

die Abfallentsorgung wieder rekommunalisiert werden. Wenn jetzt

überstürzt eine Bezahlversion des Mängelmelders für Bremens

Behörden-Computer angeschafft wird, die schon im nächsten Jahr

kostspielig überarbeitet werden muss, dann wäre zwar der Müll weg,

aber das Steuergeld auch.







