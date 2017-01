Bundesweite Ausbidung zum zertifizierten Jongliertrainer in nur 2 Tagen

Train-the-Trainer-Wochenend-Workshops 2017 bundesweit in 11 Städten

(PresseBox) - Stephan Ehlers ist seit knapp 20 Jahren jonglierend als Trainer, Speaker und Moderator unterwegs und hat 1999 ein Jonglier-Lernsystem entwickelt (REHORULI®), das insbesondere Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen von 3 Bällen ermöglicht. Aktuell gibt es 70 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer und Berater, die das Jonglieren (Werfen und Fangen mit Bällen) mit den Themen Gesundheit, Balance, Motivation, Unsicherheit/Wandel, Psychologie, BWL, u.v.m. erfolgreich verbinden. Alle haben den 2-Tages-Train-the-Trainer-Wochenend-Workshop besucht, der 595 Euro Teilnahmegebühr kostet. Hier die Termine für 2017:

25.02. - 26.02.17 - Hamburg

08.04. - 09.04.17 - Berlin

29.04. - 30.04.17 - Frankfurt

24.06. - 25.06.17 - Stuttgart

08.07. - 09.07.17 - München

22.07. - 23.07.17 - Nürnberg

05.08. - 06.08.17 - Graz

16.09. - 17.09.17 - Karlsruhe

07.10. - 08.10.17 - Köln

21.10. - 22.10.17 - Weimar

18.11. - 19.11.17 - Frankfurt

25.11. - 26.11.17 - Düsseldorf

02.12. - 03.12.17 - München

Weitere Infos: www.trainerworkshop.jonglierschule.de

In diesem Workshop wird man zum Jongliertrainer ausgebildet. Im Mittelpunkt steht das praxiserprobte Jonglier-Lernsystem REHORULI®. Es ist weltweit die einzige Anleitung, die systematisch vorgeht und Schritt für Schritt insbesondere Anfängern das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglicht. Alle 34 Wurf- und Fangübungen werden gezeigt, erklärt und intensiv geübt. Am Ende des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage, anderen Menschen in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen. Derzeit gibt es über 70 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niedelande und Russland. Das REHORULI®- Jonglier-Lernsystem wurde beim Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand in der Kategorie E-Health 2015 (Web) und 2016 (App) mit dem BEST OF-Zertifikat ausgezeichnet. Die E-Health-Zertifikate findet man hier:



2015: www.jonglier-fix.de/...

2016: www.rehoruli.info/...

Trainer, Coaches, Yoga-Lehrer, Heilpraktiker und andere Gesundheitsberufe, die an so einer Jongliertrainer-Ausbildung interessiert sind, können weitere Informationen abfragen bei der Jonglierschule München, tel. (089) 17 11 70 36, www.rehoruli.de.



Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.

2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.

Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

