Multifunktion Bastelmaschine DE Todo. Beste Stanzmaschine 2017

Die neue Todo Stanzmaschine ist ein Traum für alle Kartenbastler. Der Online-Händler Monis-Bastelstube holt sie nach Deutschland.

(firmenpresse) - Todo. Multifunktion Bastelmaschine DE Todo – die Freiheit alles zu machen! Diese Maschine ist das, was sich jeder Bastler nur wünschen kann. Mit Todo können sie einfach, alles gestalten! „Todo“ ist eine Multi-Funktions-Maschine für einfach alle Basteltechniken. Diese Maschine gibt ihnen die Möglichkeit um Heißfolien, Buchdruck, Stempeltechnik, Embossing Technik und Mixed-Media Projekte zu gestalten. Verwenden sie die Original Todo Folienvorlagen für professionelle Ergebnisse.



Die führenden Stanz und Prägeschablonen die sie bereits benutzen können sie mit Todo weiterhin nutzen. Die reine Entwicklung von Todo hat 12 Monate gedauert um wirklich alle Fähigkeiten perfekt zu vereinen die Bastler benötigen, ob Karten, Scrapbooking oder andere Projekte. Mit der praktischen Rollenhöhe können sie alle Arten von Schablonen nutzen und haben immer den passenden Druck. Heißfolienplatten können erwärmt werden für wunderschöne Projekte. Eine Leuchtanzeige zeigt, wenn Todo die perfekte Temperatur erreicht hat. Anti-Rutsch-Füße für einen sicheren Stand auf dem Tisch. Klappbare Griffe die so hinter der Walze eingesteckt werden können, das sie keinen extra Platz benötigen.



Auf Todo finden sie eine Mess-Anleitung, so das sie jedes Projekt genau anlegen können. Zehn Metall-Zahnräder für hartnäckige Medien. Atemberaubendes Design für echte Bastler. Todo ist für alle Bastelfans geeignet die mehr wollen. Todo Maschine geeignet für alle gängigen Stanzschablonen, ob dünne oder dicke (auch Schaumstoff-Schablonen von Sizzix!). Für Hot Folie liegt ein DE-Stecker bei! Kein Extra-Kauf notwendig.







https://www.monis-bastelstube.de/de/todo-multifunktion-bastelmaschine-de.html



