Saturn Minerals Inc. Update zu Namensänderung, Webseite, ISIN



(firmenpresse) - Saturn Minerals Inc. Update zu Namensänderung, Webseite, ISIN



16. Januar 2017, Vancouver - Saturn Minerals Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) (Saturn oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass sich der Unternehmensname zu Saturn Oil + Gas Inc. ändert. Die Aktien des Unternehmens werden erwartungsgemäß am 17. Januar 2017 unter dem bereits bestehenden Symbol SMI an der TSX Venture Exchange gehandelt.



Das Unternehmen bestätigt ebenfalls, dass ab dem 17. Januar 2017 das Unternehmen eine neue ISIN CA80412L107 und CUSIP 80412L107 hat. Für Saturn Aktionäre besteht im Zusammenhang mit der ISIN Änderung kein Handlungsbedarf.



Im Zusammenhang mit der Namensänderung in Saturn Oil + Gas Inc. wird ab dem 17. Januar 2017 die neue Webadresse www.saturnoil.com lauten.



Über Saturn Oil + Gas Inc.

Saturn Minerals Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt. Das Unternehmen verfügt über exklusive Öl- und Gasrechte in Saskatchewan und erkundet eine Anzahl von Erdölexplorationsprojekten. Seit 2009 hat das Unternehmen drei Kohlenfunde machen können. Die durchgängige vertikale Mächtigkeit dieser Kohlenflöze reicht von 9 bis 89 Metern. Das Unternehmen verfügt über eine strategische Beteiligung an Inowending Exploration & Development Corp., einem Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von First Nations betrieben wird, von Saturn und einer Gemeinschaft verschiedener First Nations gegründet wurde und in den Prärieprovinzen von Kanada tätig ist.



Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1-604-685-6989 oder www.saturnoil.com.



Im Namen des Board of Directors von

SATURN MINERALS INC.



gez. Stan Szary

- President und Chairman



WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.





Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!













Dies ist eine Pressemitteilung von

Saturn Minerals Inc.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Saturn Minerals Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt





Datum: 16.01.2017 - 22:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1444963

Anzahl Zeichen: 2482

Kontakt-Informationen:

Firma: Saturn Minerals Inc.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung