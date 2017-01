Gedanken der Liebe in der Vorrunde zum Buchpreis. Verse für das Herz!

Im Herbst 2016 stand Stefan Jaguschs Buch "Gedanken der Liebe" in der Vorrunde zum Buchpreis 2016, Verse für das Herz, Privat sucht der Autor noch die große Liebe.

(firmenpresse) - Verse und Gedanken zum Thema Liebe. Auf 29 Seiten finden sie eine Auswahl von langen und kurzen Versen rund um die Liebe und Verbundenheit. Der Autor Stefan Jagusch stellt in diesem Buch erstmalig eine Auswahl von Versen zum Thema Liebe bereit. Neben schönen Versen und Gedanken dürfen sich die Leser auch auf Sätze zum Nachdenken freuen. Taschenbuch mit 29 Seiten.



Seit 2002 betreibt er die Internet Seite „Unser-Sammler-Team“. Neben zahlreichen Reportagen und Berichten die in der ÜEI Szene sehr bekannt sind, war er Moderator in einem großen ÜEI Forum, schrieb für verschiedene Portale und arbeitete frei für Kataloge aus dem Überraschungsei Bereich mit. Er ist u.a. für die GS ÜEI Verwaltung tätig gewesen und veröffentlicht eigene Publikationen.



Die offizielle Facebook Seite von Stefan Jagusch zeigt einen Einblick in seine Arbeit. Doch trotz aller Romantik ist der Autor noch SIngle. Im Januar 2017 erscheint dafür die Fortsetzung von Gedanken der Liebe.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.amazon.de/Gedanken-Liebe-Stefan-Jagusch-ebook/dp/B01LE0HSAO



Dies ist eine Pressemitteilung von

Unterschiede aus dem Ei

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.01.2017 - 23:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1444965

Anzahl Zeichen: 1157

Kontakt-Informationen:

Firma: Unterschiede aus dem Ei



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung