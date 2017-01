Lloyds Energy reicht Antrag auf LNG-Exporte ein

Lloyds Energy Group LLC (http://www.lloyds-energy.com) gab heute

bekannt, dass es beim US-Energieministerium (Department of Energy,

DOE) einen offiziellen Antrag auf eine Genehmigung zur Lieferung von

Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) an Länder, die ein

Freihandelsabkommen (Free Trade Agreement, FTA) mit den USA haben,

von seiner geplanten Einrichtung in Calhoun County, Texas aus,

eingereicht hat. (Link zum Antrag beim DOE (https://www.energy.gov/fe

/downloads/lloyds-energy-group-llc-fe-dkt-no-17-04-lng)) Das

Texas-Projekt von Lloyds wird allgemein als Point Comfort LNG

bezeichnet werden. Der FTA-Antrag dürfte bis zum Frühjahr 2017

genehmigt werden. Dies ist einer der ersten Schritte bei der

Durchführung des LNG-Projekts, das der Küstenregion von South Central

Texas deutliche und langfristige Vorteile bringen würde.



(Logo:

http://mma.prnewswire.com/media/457656/Lloyds_Energy_Logo.jpg )



"Lloyds Energy ist hervorragend dafür positioniert, die

Kundennachfrage zu erfüllen, und unser FTA-Antrag für das Point

Comfort LNG ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur

endgültigen Entscheidung über die Investition", so Philip Holland,

CEO von Lloyds Energy. "Die USA haben große Vorräte an Erdgas und der

internationale Markt weist eine wachsende Nachfrage nach saubererem,

effizienterem Treibstoff auf."



Randy Boyd, Vorstandsvorsitzender der Hafenverwaltung von Calhoun

County, erklärte: "Unsere Mission bei der Hafenverwaltung von Calhoun

County besteht darin, die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln.

Point Comfort LNG wird dem County und dem Staat Umsätze in Höhe von

hunderten Millionen US-Dollar einbringen und Hunderte von dauerhaften

Arbeitsplätzen schaffen."



Lloyds Energy wird zwei (2) schwimmende LNG-Seefahrzeuge mit einer

Kapazität von 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr für den Einsatz in



Küstennähe verwenden, die jeweils ungefähr die Größe eines

Flugzeugträgers haben, sowie zusätzliche Binnenschiffe und

Einrichtungen an Land. Abgesehen von den Arbeitsplätzen, die während

der Bauphase entstehen werden, wird das Projekt rund 700 unmittelbare

langfristige Arbeitsplätze sowie Tausende von indirekten

Arbeitsplätzen schaffen und weitere wirtschaftliche Vorteile mit sich

bringen.



Lloyds Energy Group LLC ist eine Tochterfirma der LE Group Holding

Pte Ltd



Lloyds Energy wurde 2013 mit dem strategischen Ziel gegründet,

durch die effiziente Abfertigung über wichtige Pipeline-Gasvorräte

LNG für den internationalen Markt bereitzustellen. Dieses Ziel wird

durch den Einsatz eines küstennahen LNG-Konzepts erreicht. Im Lauf

von drei Jahren wies Lloyds Energy ein rasantes Wachstum im Bereich

der küstennahen LNG-Verarbeitung (Near Shore LNG) auf. Das

Unternehmen legte Gasvorräte in hoher Qualität an, errichtete eine

Midstream-Pipeline-Verbindung für 1,25 Mrd. Kubikfuß pro Tag an (ca.

9 Mio. Tonnen oder 468 Mio. MMBtu pro Jahr), baute gute

internationale Beziehungen mit Abnehmern und zwei großen, auf LNG

spezialisierten Ingenieursgruppen auf und stellte ein Expertenteam

zusammen. Lloyds Energy erweitert seine Aktivitäten im Bereich der

LNG-Versorgungskette auch weiterhin durch breitgefächerte und

innovative Serviceangebote.







