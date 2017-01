Günstig und effektive Entschlackung Dank Ayurveda Medizin

Ayurvedische Darmreinigungskur befreit den Körper auf natürliche Weise von Belastungen und Darmschlacken

Ablagerungen wirksam durch Entschlackung entfernen. (Bildquelle:©cirquedesprit - Fotolia.com)

(firmenpresse) - Die Frage, warum eine Darmreinigung wichtig für die Gesundheit ist, ist schnell beantwortet. Darmwände können mit der Zeit verschmutzen, ein Überzug aus verhärtetem Schleim legt sich über die Wände. In den Ausbuchtungen sammeln sich Schlacken. Die Entfernung dieser Abfallprodukte und Giftstoffe trägt maßgeblich zu unserer Gesundheit und Gesunderhaltung bei. Denn der Ballast belastet nicht nur den Darm selbst, sondern den gesamten Organismus und kann zu einer Vielzahl von Beschwerden oder Erkrankungen führen. Begünstigt wird die Bildung der Darmschlacken auch durch schlechte, unausgewogene Essgewohnheiten, Medikamente oder Umweltgifte. Ablagerungen bzw. Schlacken können je nach Lebensweise bis zu 15 Kilogramm wiegen.

Ayurvedischen Entschlackung erfasst den gesamten Verdauungstrakt

Die Ayurvedische Entschlackung Malasudhi-Colon-Cleaning® erfasst den gesamten Verdauungstrakt. Das altbewährte Malasudhi-Curna-Pulver, das bei der Darmreinigung zum Einsatz kommt, ist eine natürliche Würzmischung, die in Deutschland aus frischen Kräutern und Rohstoffen hergestellt wurde. Die AyurVedic-Colon-Cleaning Methode kommt dabei gänzlich ohne künstliche Inhaltsstoffe aus. Für Allergiker werden die Inhaltsstoffe genau aufgelistet. Die Methode ist gleich aus mehreren Gründen heraus bemerkenswert. Die äußerst effektive und unkomplizierte Methode zur Entschlackung des Darms kann bequem zuhause in etwa zwei bis drei Stunden durchgeführt werden. Die Zubereitung des Pulvers ist denkbar einfach. Neben der Einnahme des Aufgusses bedarf es insgesamt vier Yogaübungen die jeder Mann und jede Frau umsetzen können.

Methode zur Entschlackung des Darms bequem zuhause durchführen

Die Packungsbeilage beinhaltet neben einer ausführlichen und gut verständlichen Beschreibung auch bebilderte Anleitungen. Wer sich für eine Entschlackung seines Darms entschließt, der unterstützt seinen Körper bei der Gesunderhaltung. Eine Darmreinigung sorgt für Vitalität und Unbeschwertheit. Wer seinen Darm von Schlacken befreit, macht im Grunde nichts Anderes als sich zu waschen. Wenn wir uns morgens unter die Dusche stellen, verfolgen wir das gleiche Ziel - wir reinigen uns vom Schmutz des Alltags. Nur müssen wir bei einer Darmreinigung sehr behutsam vorgehen. Die empfindliche Schleimhaut des Darms darf nicht beschädigt werden. Mit der AyurVedic-Colon-Cleaning Methode können wir unseren Darm sehr behutsam, günstig und effektiv von Umweltgiften und Schlacken befreien.





Ayurvedic-Colon-Cleaning steht für Darmgesundheit durch Entschlackung. Das Unternehmen hat sich auf eine sanfte Darmreinigung für zu Hause spezialisiert. Die Entschlackung geht auf die ayurvedische Heilkunst zurück. Und fördert so die Gesundheit im Darm sowie das Immunsystem in unserem Körper. Lebensfreude und Schwung kehren in den Alltag zurück.

