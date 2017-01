Rheinische Post: Hendricks will Agrarsubventionen an Naturschutz koppeln

(ots) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

hat eine grundlegende Reform der bisherigen EU-Agrarsubventionen

gefordert. Demnach sollen Landwirte künftig nur dann Fördergelder

erhalten, wenn sie im Gegenzug Maßnahmen für Natur- und

Ressourcenschutz ergreifen. "Ich bin der Auffassung: Öffentliches

Geld sollte es in Zukunft nur noch für öffentliche Leistungen geben",

sagte Hendricks der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe). Das bisherige System fördere hingegen

Ungleichheit. "Ich finde es grotesk, dass ein großer Teil des Geldes

bei den großen Agrarfabriken landet, die im Grunde niemand haben

will", sagte Hendricks. Demnach erhalte ein Prozent der Betriebe 20

Prozent der EU-Direktzahlungen, ein Hundertstel bekomme ein Fünftel.

"Man muss lange nachdenken, um eine andere Subvention zu finden,

deren Ziel es ist, ohnehin starke Akteure noch stärker zu machen. Und

zwar ohne sie zu verpflichten, ausreichend gesellschaftliche

Verantwortung zu übernehmen", sagte die Ministerin. Ihren Angaben

zufolge sollten künftig nur noch Bauern von der EU-Förderung

profitieren, die etwa Qualität vor Masse setzen, ihre Verantwortung

für den Klimaschutz wahrnehmen, Pflanzenschutzmittel behutsam

einsetzen oder sich ihren Tieren verpflichtet fühlen. Hendricks

stellt an diesem Dienstag eine Studie des von ihr beauftragten

Zanexus-Forschungsprojekts um Professor Peter Feindt von der

Wageningen University (Niederlande) vor, das zu ähnlichen

Empfehlungen für eine grundlegende Reform der Agrarsubventionen

kommt.







