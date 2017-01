Rheinische Post: Kieler Institutschef Snower warnt vor Handelskrieg

(ots) - Der Präsident des Kieler Instituts für

Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, hat angesichts der Ankündigungen

des designierten US-Präsidenten Donald Trump vor einem neuen

weltweiten Handelskrieg gewarnt. "Die Gefahr eines Handelskriegs

besteht", sagte Snower der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen

Post" (Dienstagausgabe). "Wenn die USA zum Beispiel Schritte gegen

die deutsche Autoindustrie unternehmen, würde das wahrscheinlich

Gegenmaßnahmen der EU nach sich ziehen", warnte Snower. Würden die

USA Strafzölle für importierte Autos einführen, müssten sie dies aus

rechtlichen Gründen für alle Fahrzeugtypen einer Kategorie tun. "Dies

hätte für die amerikanische Wirtschaft aufgrund der

grenzüberschreitenden Lieferketten gravierende wirtschaftliche

Schäden zur Folge", sagte Snower. Denn in vielen Autos, die in Mexiko

gefertigt oder vorgefertigt werden, steckten Vorleistungen aus

amerikanischer Produktion. "Flächendeckende Strafzölle wären, als

würde man in einer Fabrik eine Mauer errichten", sagte Snower.







