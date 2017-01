Infortrend Storage-Systeme mit 56Gb / s InfiniBand und 40GbE Unterstützung

(ots) - Infortrend® Technology,

Inc. (TWSE: 2495) kündigte heute die Unterstützung von 56 Gb / s

InfiniBand und 40 GbE für seine Storage-Systeme an, um

ressourcenintensiven und unternehmenskritischen Anwendungen wie HPC,

Medienbearbeitung und Analytik eine optimale Bandbreite und einen

hohen Datendurchsatz zu bieten.



Netzwerk-Technologien entwickeln sich stetig weiter, um die

Anforderungen nach Leistung und niedriger Latenz heutiger Anwendungen

in Enterprise-Umgebungen zu erfüllen. Infortrends Storage-Systeme

unterstützen eine große Anzahl an unterschiedlichen

Host-Schnittstellen, so dass Kunden die Schnittstelle(n) auswählen

können, die für ihre Anwendungen und Infrastrukturanforderungen am

besten geeignet sind. Darüber hinaus sind die Schnittstellen in

modularen Host-Boards (SFP+) austauschbar, um Unternehmen

Flexibilität bei der Planung oder Aktualisierung ihrer Infrastruktur

zu bieten.



40 GbE eignet sich hervorragend für Rechenzentren, Cloud und

Datenbank Speichersysteme mit herkömmlicher Ethernet Infrastruktur,

da Leistung und Bandbreite zukunftssicher ausgebaut werden können

ohne die Infrastruktur zu ändern. 16 Gb / s Fibre-Channel und

Infortrends neustes Host-Board mit 4 x 16 Gb / s Fibre Channel, in

Verbindung mit Multicore-Prozessoren, Speichercache und SSD bieten

die Leistung und Bandbreite für die anspruchsvollsten

Virtualisierungsanwendungen. 56 Gb / s InfiniBand, mit seiner sehr

geringen Latenz findet man zunehmend in der Cluster-Infrastruktur.



"Die Anforderungen unserer Kunden steigen anlog der Entwicklung

der Infrastruktur. Wir bieten unseren Kunden stets die neuesten

Technologien, um sicherzustellen, dass Infortrend-Produkte stets

höchste Leistung, optimale Flexibilität und zukunftsweisende

Funktionen bieten.", sagte Thomas Kao, Senior Director Product

Planning bei Infortrend.





Geeignete Infortrend Storage-Systeme, die die neuen Schnittstellen

(40 GbE und 56 Gb / s Infiniband) unterstützen finden Sie hier

(http://www.infortrend.com/global/Event/2017/high_speed).



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von

äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen

übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten

Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.infortrend.com



Infortrend®, EonStor®, EonNAS® und ESVA® sind Warenzeichen oder

eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere

Warenzeichen deren jeweiligen Inhabern.







Datum: 17.01.2017 - 03:00

