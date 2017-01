Rheinische Post: Luftfrachtkartell: SAS vergleicht sich mit Deutscher Bahn

(ots) - Die Fluggesellschaft Scandinavian Airlines

(SAS) hat sich im Schadenersatzprozess wegen des Luftfrachtkartells

vor dem Kölner Landgericht mit der Deutschen Bahn und weiteren

Unternehmen außergerichtlich geeinigt. Der für das Thema Recht

zuständige Bahn-Vorstand Ulrich Weber sagte der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe): "Das ist ein

Vergleich mit Signalwirkung. Die erste Fluggesellschaft in

Deutschland erkennt, dass der lange Gang vor Gericht nicht von

Vorteil ist." Auch mit anderen Kartellanten sei die Bahn in

intensiven Gesprächen. "Ich hoffe hier kurzfristig auf gute

Ergebnisse", so Weber. SAS selbst wollte sich zu dem Deal auf Anfrage

nicht äußern.



Beim Luftfrachtkartell hatten 33 Fluglinien in den Jahren 1999 bis

2006 Absprachen über Zuschläge für Treibstoff- und

Sicherheitsgebühren getroffen. Das Ganze flog auf, als die Lufthansa

als Kronzeugin das Kartell platzen ließ. Die Schadenersatzklage der

Bahn vor dem Landgericht Köln richtet sich unter anderem gegen die

Lufthansa, British Airways, Japan Airlines, Qantas und Singapore

Airlines. Der Bahn-Klage haben sich inzwischen namhafte Firmen wie

Bosch, BMW, Continental, Kühne + Nagel und Panalpina angeschlossen.







