Sicherheit im Fokus bei Power-Netz: 20% Rabatt auf SSL-Zertifikate, keine Setup!

SSL-Verschlüsselung von Webseiten gewinnt in Zeiten steigender Cyber-Kriminalität an Bedeutung. Power-Netz bietet im Januar 2017 eine besonders attraktive Preisaktion für SSL-Zertifikate an!

SSL-Zertifikate

(firmenpresse) - Bad Gandersheim, 16.01.2017: Der niedersächsische Hosting-Provider Power-Netz rät eindringlich dazu, Webseiten mit einem SSL-Zertifikat zu schützen. Mit einer Sonderaktion "Sicherheit im Fokus" unterstützt Power-Netz Webseitenbetreiber mit einem Rabatt von 20% auf alle neue bestellten SSL-Zertifikate. Außerdem entfällt die Setup-Gebühr. So spart man zusätzlich 25?*.



"Ein SSL-Zertifikat soll zum einen Cyber-Kriminalität eindämmen, in dem die Datenabfrage auf Webseiten sicherer gemacht wird." erklärt Marcus Schell, Account-Manager bei Power-Netz. "Weiterhin sehen Webseitenbesucher beim Seitenaufruf direkt optisch mit einem Schloss-Symbol, dass der Webseitenbetreiber das Thema Datenschutz ernst nimmt. Dies schafft Vertrauen. Im Leben außerhalb des WorldWideWeb würde niemand auf offener Straße seinen sensiblen Daten öffentlich zur Schau stellen." so Schell weiter. "Doch damit nicht genug. Wer sein Google-Ranking ernst nimmt, sollte einen weiteren Aspekt bedenken: Browserhersteller gehen dazu über, zukünftig vor unverschlüsselten Webseiten ohne SSL-Zertifikat zu warnen. Google lässt die Verschlüsselung bereits jetzt in das Suchmaschinen-Ranking einfließen." berichtet Schell.



Vom 17. Januar 2017 bis zum 31. Januar 2017 bietet Power-Netz ein tolles Angebot und gewährt

20% Rabatt auf alle neu bestellten SSL-Zertifikate sowie lässt die einmaligen Setup-Gebühr in Höhe von 25?* entafllen. Diese Aktion gilt sowohl für Domainvalidierte Zertifikate (DV) als auch Organisationsvalidierte Zertifikate (OV). Bei der Auswahl des passenden Zertifikats-Types unterstützen die Mitarbeiter von Power-Netz gern.



Die Bestellung eines SSL-Zertifikates über die Webseite von Power-Netz ist kinderleicht. SSL-Zertifikate können sowohl für Webhosting-Pakete, den eigenen Server und auch für das Hosting bei externen Providern beauftragt werden.





"Egal ob Login-Bereich, integriertes Buchungs-Tool oder Bestell-Formular: Wer auf seiner Webseite sensible Kundendaten abfragt, sollte eine sichere Verbindung bieten." rät Schell abschließend.



* Alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt. in Höhe von 19%. Für Privatkunden im EU-Ausland gelten alle Preise zzgl. der jeweils am Wohnsitz des Kunden geltenden gesetzl. MwSt.







http://https://power-netz.de/



Über Symgenius GmbH & Co. KG



Power-Netz.de ist ein Geschäftsbereich der Symgenius GmbH & Co. KG. Seit 1998 ist Power-Netz.de als Premium-Hostingprovider für Privat- & Geschäftskunden etabliert und betreut als Technologiepartner im Hintergrund die Basisdienste zahlreicher Internet Service Provider, Agenturen und Reseller. Power-Netz selbst hostet deutsche Top-Präsenzen, betreut nationale und internationale Domains und betreibt in Düsseldorf, Hamburg und Amsterdam hunderte Serversysteme bis hin zu komplexen Clustern. Die Symgenius GmbH & Co. KG ist offizielles Mitglied der DENIC e.G. sowie akkreditierter NIC-AT und EURid-Registrar.





Symgenius GmbH & Co. KG

Full-Service-Provider

http://power-netz.de/



Tel: +49 (0) 5382 95 36 00 - Fax: +49 (0) 5382 95 36 10

Sitz: Bad Gandersheim - HRA 111051 - Amtsgericht Braunschweig

Haftende Gesellschafterin: Symgenius Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführerin: Nicole Kühne - HRB111360 - Amtsgericht Braunschweig





