(firmenpresse) - Träume gehen manchmal in Erfüllung. Diese Erfahrung muss auch Frederic machen, als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht und damit sein ganzes Leben verändert.



Buchbeschreibung:

Frederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?

Taschenbuch: 118 Seiten

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 1492860336

ISBN-13: 978-1492860334



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 935 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 120 Seiten

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00OKZ559M

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Mehr Infos unter:

http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/

http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



