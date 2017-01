Ständige Entwicklungs- & Verbesserungsbereitschaft kennzeichnen die Freiraum Gärtner von Eden

Weiterbildung auf hohem Niveau für Unternehmer durch exzellenz-management.at

Richard Zauner ist einer der Initiatoren von exzellenz-management.at

(firmenpresse) - Die Freiraum Gärtner von Eden aus Alkhoven bei Linz in Oberösterreich (OÖ) und Fensterschmidinger sind zwei oberösterreichische Familienunternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit in jeder Phase leben.



Beide Traditionsunternehmen sind im Rahmen von www.exzellenz-management.at, der Akademie für die Entwicklung von Unternehmern zur Förderung einer nachhaltigen, ganzheitlichen und menschlichen Unternehmensführung engagiert.



Florian Schmidinger (Geschäftsführer von Fenster Schmidinger Linz-Oberösterreich) und Richard Zauner (Geschäftsführer von Freiraum Gärtner von Eden) stehen für eine werteorientierte Unternehmensführung ein.



Die beiden engagierten Unternehmer aus Linz-Oberösterreich (OÖ) bilden sich auch dementsprechend fortlaufend weiter. In speziellen Workshops, Vorträgen, Gesprächsrunden, Tagungen, Erfahrungsaustauschrunden und Seminaren bringen die beiden Familienunternehmer auch anderen interessierten Unternehmern die Grundprinzipien und Leitmotive einer nachhaltigen und wertebasierten Unternehmenskultur näher.



Bei exzellenz-management.at kümmert sich ein starkes Unternehmerteam darum, dass Klein- und Mittelunternehmen (KMU) erfolgreich ihre eigene Unternehmenswertekultur entwickeln lernen.







Freiraum ist Ihr Partner Gartengestaltung u. Pflege, Landschaftsgestaltung, Baumpflege, Gartenservice, Rasenpflege, Rasenservice, Gartenpflege, Schwimmteichbau, Poolbau, Schwimmteichplanung, Schwimmbadbau, Naturpoolbau, Gartenplanung, Teichbau, Teichplanung, Naturpools, Biopools, Naturteiche, Schwimmteiche, Living-Pools und Swimming-Teiche von der Marke Biotop.



freiraum* Gärtner von Eden

Emling 29, 4072 Alkoven

