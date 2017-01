Nachhaltige Unternehmensführung dank exzellenz-management.at

Nachhaltige Unternehmensführung dank konstanter Weiterbildung auf höchstem Niveau!

Florian Schmidinger ist einer der Initiatoren von exzellenz-management.at

(firmenpresse) - Ständige Entwicklungs- und Verbesserungsbereitschaft kennzeichnen Fenster Schmidinger und die Freiraum Gärtner aus Linz an der Donau im Bundesland Oberösterreich (OÖ). Fenster Schmidinger und die Freiraum Gärtner von Eden aus Alkhoven sind zwei oberösterreichische Familienunternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit in jeder Phase leben.



Beide Traditionsunternehmen sind im Rahmen von exzellenz-management.at, der Akademie für die Entwicklung von Unternehmern zur Förderung einer nachhaltigen, ganzheitlichen und menschlichen Unternehmensführung engagiert. Florian Schmidinger (GF von Fensterschmidinger und Richard Zauner (GF von Freiraum) stehen für eine werteorientierte Unternehmensführung ein.



Die beiden engagierten Unternehmer aus Linz-Oberösterreich (OÖ) bilden sich auch dementsprechend fortlaufend weiter. In speziellen Workshops, Vorträgen und Seminaren bringen die beiden Familienunternehmer auch anderen interessierten Unternehmern die Grundprinzipien und Leitmotive einer nachhaltigen und wertebasierten Unternehmenskultur näher. Bei exzellenz-management.at kümmert sich ein starkes Unternehmerteam darum, dass Klein- und Mittelunternehmen (KMU) erfolgreich ihre eigene Wertekultur entwickeln lernen.









Bei Schmidinger Fenster finden Sie noch beste Handwerksqualität mit regionalen Werten aus Oberösterreich. Das erstklassige Service und die Begeisterung für Ihre individuellen Wünsche machen unser Familienunternehmen zum kompetenten Partner beim Verbau von Fenstern und Türen in Linz und Umgebung.



Fenster Schmidinger GmbH

Gewerbepark 6, 4201 Gramastetten

