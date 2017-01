Hope Hörbücherei: "Stimme der Hoffnung" für blinde und sehbehinderte Menschen

(LifePR) - Seit 16. Januar 2017 nennt sich die ?Blindenhörbücherei? der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Alsbach-Hähnlein nun ?Hope Hörbücherei?. Damit bietet das adventistische Medienzentrum ?Stimme der Hoffnung? zukünftig alle Angebote und Dienstleistungen unter der gemeinsamen Marke ?Hope? (?Hoffnung?) an. Die Hope Hörbücherei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen die Teilnahme am Leben und ein selbständiges Bibelstudium zu ermöglichen.

Mit dem Relaunch soll nach eigenen Angaben ein besserer Service für die Abonnenten von Hörbüchern ermöglicht werden. Der Dienst der Hope Hörbücherei wurde 1964 als Blindenhörbücherei ins Leben gerufen. Damals wurde eine kleine Auswahl an Büchern und Zeitschriften auf Tonbandspulen verliehen. Heute verschickt die Hope Hörbücherei jährlich tausende Daisy-, MP3- und Audio-CDs. Die Ausleihe erfolgt gebührenfrei und ohne Mitgliedsbeitrag.

Die Hope Hörbücherei wird von Pastor Andre J. Thäder geleitet. Sie gehört zum europäischen Medienzentrum Stimme der Hoffnung e.V. mit Sitz in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt. Träger des Medienzentrums ist die evangelische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Weitere Informationen unter: www.hope-hoerbuecherei.de





