Pünktlich zur Fashion Week die besten Mode- und Lifestyle Apps

Die Fashion Week steht vor der Tür und wieder versammelt sich die europäische und globale Modeelite in Berlin. Jetzt heißt es auf den hauptstädtischen Straßen natürlich: „Sehen und gesehen werden“. Vom Experten gibt es die besten Apps rund um Fashion und Kleidung:



(firmenpresse) - Dein persönlicher Modeberater



Die App Combyne kombiniert im wahrsten Sinne des Wortes Trends von mehr als 800 Designern, sodass auch jeder noch so Unentschlossene schnell ein laufsteg-gerechtes Outfit zusammenstellen kann.



Mit der App Stylish Girls - Mode/Schrank kannst du alle deine Klamotten abfotografieren und in deinem virtuellen Kleiderschrank zu tollen Outfits kombinieren. Lieblingskombinationen können nach Anlässen und Jahreszeiten gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden. Natürlich gibt es auch über den Modesalon Inspiration von Außen.



ImpreStyle Color findet anhand eines einfachen Tests deine persönliche Farbpalette für dich und gibt dazu Tipps, wie sie am besten in deiner Kleidung kombiniert werden soll.





Wo finde ich die angesagtesten Teile



Kleiderkreisel ist eine Art Online-Flohmarkt für Klamotten. Dort kann jeder verkaufen, was sowieso nicht mehr passt. Und dort gibt es garantiert nichts, was es nicht gibt. Für einen schmalen Pfennig findest du hier Schuhe, Kleider, Pullis und Co für jeden Anlass.



Wer keine Ahnung von Mode hat und auch die Zeit zum entspannten Shoppen oftmals nicht reicht, dem wird durch Apps geholfen. Kisura für Frauen und Outfittery für Männer schicken dir nach deinen eigenen Wünschen tolle individuelle Outfits direkt nach Hause. Was nicht gefällt, geht einfach wieder zurück. Schön, wenn es so einfach geht!



Wer Klamotten einer bestimmten Marke sucht, diese jedoch am liebsten anprobieren und vor Ort kaufen möchte, dem wird von TheLabelFinder geholfen. Einfach angeben, was du suchst und schon erfährst du, wo es die gesuchte Marke in deiner Nähe zu kaufen gibt.





Für die Lieblingsoutfits nur die beste Pflege



Wer einmal ein teures Designerteil ergattern konnte, der lebt nun in ständiger Angst, es bei der nächsten Wäsche kaputt zu machen. Zum Glück gibt es die App von Frag Mutti, die alle Tipps und Tricks rund ums Waschen bereit hält.





Am besten du genießt die Shows und überlässt deine schmutzige Wäsche gleich den richtigen Profis. ZipJet ist eine mobile Reinigung per App, die deine Wäsche bei dir abholt, professionell reinigt und zurück liefert. Der Clou ist die Express-Reinigung für besondere Fashion-Notfälle. Morgens abgeholt, kommt die Kleidung am selben Tag wieder fleckenfrei zu dir zurück.





Soziales Netzwerken für Modebewusste



Fashion freax Street Styles ist das Instagram für Mode. Hier kannst du deine Outfits mit einer interessierten Community teilen, Feedback dazu bekommen und selbst Inspiration von der ganzen Welt bekommen.







News aus dem Designhimmel



Wer nicht genug bekommen kann von der Welt der Designer und Mode-Fashionistas, der bekommt über FashionDaily.TV regelmäßig das neuste von großen Modeshows, Marken und Designer.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.zipjet.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Clarity PR

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Patrick Pickhan

Clarity PR

patrick(at)clarity.pr

PresseKontakt / Agentur:

Patrick Pickhan

Clarity PR

patrick(at)clarity.pr

Datum: 17.01.2017 - 09:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1445032

Anzahl Zeichen: 3261

Kontakt-Informationen:

Firma: Clarity PR

Ansprechpartner: Patrick Pickhan

Stadt: Berlin

Telefon: 03049209569



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung